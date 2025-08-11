Ex-voetballer en voetbalanalist Jan Boskamp heeft een lastige tijd achter de rug. De 76-jarige Feyenoord-icoon worstelt met zijn gezondheid. Hij spreekt openhartig over zijn heftige familiedrama's.

Boskamp is al een tijdje niet meer op televisie te zien als voetbalanalist. Zo schuift de voormalig vaste tafelgast niet meer aan bij Johan Derksen, René van der Gijp en Wilfred Genee van Vandaag Inside. Volgens Story ging het de afgelopen maanden niet goed met Boskamp.

Het blad tekent de twee grote familiedrama's van de ex-trainer op. In 2001 overleed echtgenote en jeugdliefde Jenny. Boskamp ontmoette zijn vrouw op 14-jarige leeftijd en was meteen verkocht. Ze kregen een relatie, trouwden en verwelkomden drie kinderen. Eind jaren tachtig werd er plots borstkanker geconstateerd bij de vrouw van Boskamp.

Euthenasie

Haar borst werd afgezet, maar de ziekte keerde terug in haar botten. "Jenny was 53 toen ze koos voor euthanasie. Ze praatte daar met de jongens over, want ik vluchtte weg. Ik kon daar niet tegen", vertelde Boskamp in een interview. "Ik heb dat allemaal weggestopt, het is de enige manier voor mij om verder te kunnen."

Dat was niet het enige privéleed van Boskamp. Eind 2021 verdween hij plots in de toenmalige talkshow Veronica Inside. Zijn 19-jarige kleinzoon Dennis bleek zich van zijn leven beroofd te hebben. Dat was een enorme klap. "Het gaat langzaam beter met me, zolang ik maar niet alleen ben. Gelukkig is dat niet vaak het geval. Het verdriet om het verlies van mijn kleinzoon kan ik nooit verwerken. Laten we het maar niet hebben over zijn doodsoorzaak", vertelde hij toen.

'Schok in mijn leven'

"Na de dood van mijn vrouw Jenny is dit de tweede grote schok in mijn leven." In 2022 belandde hij zelf op de intensive care met onder anderen een longontsteking. "Ik heb op een dag tegen mijn dokter gezegd: Laten we er maar mee stoppen, ik hoef niet meer". Gelukkig knapte Boskamp snel weer op. Maar het verdriet uit zijn familiedrama's zal nooit sluiten, erkent hij. Maar, zo verzekert Jan, "jullie zijn nog niet van me af."