Lionel Messi heeft tijdens zijn tournee door India een gelimiteerd horloge ter waarde van 1,1 miljoen dollar, omgerekend zo;n 940.000 euro, ontvangen. De 38-jarige Argentijnse voetballegende bezocht onlangs het land voor zijn 'GOAT Tour', die hem langs steden als Kolkata, Hyderabad, Mumbai en New Delhi bracht.

De start van de tournee werd gekenmerkt door chaos, nadat de verschijning van de Argentijnse aanvoerder in het Salt Lake Stadium in Kolkata slechts 20 minuten duurde. Veel van de 85.000 fans, die tot 134 dollar voor tickets hadden betaald, bleven teleurgesteld achter, omdat ze Messi niet eens te zien kregen.

Hun teleurstelling sloeg om in woede, waarna ze stoelen begonnen te vernielen en voorwerpen op het veld gooiden. Toen de beveiliging de controle over de situatie verloor, werd Messi samen met zijn Inter Miami-teamgenoten Luis Suárez en Rodrigo De Paul met spoed uit het stadion geëscorteerd.

Zoon Indiase miljardair doet Lionel Messi peperduur horloge cadeau

Daarna verplaatste Messi's rondreis zich naar het Global Rescue and Conservation Centre 'Vantara' in Jamnagar, Gujarat. Dat is eigendom van de Indiase miljardair Mukesh Ambani, die een heel wat gastvrijere sfeer voor Messi en zijn voetbalvrienden in petto had. De zoon van Ambani schonk Messi een uiterst zeldzaam horloge, de Richard Mille 003-V2 GMT Tourbillon "Asia Edition".

🇮🇳⌚️ During his visit to India, Lionel Messi received an ultra-rare Richard Mille RM 003 V2 “Asia Edition” as a gift from Anant Ambani.



This watch is one of Richard Mille’s early and most iconic models, which estimated market value is $1.1 million. pic.twitter.com/r4r1lZYG2K — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) December 16, 2025

Het elegante horloge, dat de achtvoudig Gouden Bal-winnaar al snel om zijn pols deed, wordt geschat op 1,1 miljoen dollar. Wat het nog specialer maakt, is het feit dat er wereldwijd slechts 12 exemplaren van bestaan.

Messi bedankt India

Messi's tournee eindigde dinsdag, waarna hij een emotionele boodschap op Instagram plaatste. "Namaste, India! Wat een ongelooflijke bezoeken aan Delhi, Mumbai, Hyderabad en Kolkata. Bedankt voor de warme ontvangst, de geweldige gastvrijheid en alle uitingen van liefde tijdens mijn tournee. Ik hoop dat voetbal een mooie toekomst heeft in India!"

Lionel Messi kampioen van de MLS

Het seizoen voor Messi is onlangs geëindigd, waarbij hij Inter Miami CF hielp om voor het eerst de MLS-beker te winnen. De aanvaller won tot nu toe het duizelingwekkende aantal van 44 trofeeën in zijn prestigieuze carrière.

De volgende MLS-campagne van Inter Miami begint in februari. Maar Messi's belangrijkste prioriteit in 2026 zal de verdediging van de wereldtitel van Argentinië in Noord-Amerika zijn. De wereldkampioen van 2022 werd ingedeeld in Groep J samen met Algerije, Oostenrijk en Jordanië.