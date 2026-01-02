Rafael van der Vaart gaat binnenkort een nieuwe uitdaging aan bij Ziggo Sport. Dat verklapt presentator en commentator Wytse van der Goot. "We maken er iets meer een evenement van."

Van der Goot en Van der Vaart kennen elkaar goed, want ze zitten meer dan regelmatig samen bij het Ziggo Sport-programma Rondo. De oud-voetballer geeft daar duiding over het voetbalweekend. Van der Vaart is ook analist bij de NOS bij wedstrijden van het Nederlands elftal. Naast het zijn van analist gaat hij nu dus een nieuwe rol aan. Hij zal binnenkort co-commentaar geven bij een live-wedstrijd, samen met Van der Goot.

'Dat kan wel leuk zijn'

In gesprek met Voetbal International vertelt Van der Goot meer over het experiment dat Ziggo Sport gaat doen. Zo vertelt hij dat het om een Spaanse competitiewedstrijd zal gaan en niet direct om een groot Champions League-affiche. "Een wedstrijd die meer op zichzelf staat. Bij een grote wedstrijd zou ik er persoonlijk minder behoefte aan hebben", aldus Van der Goot.

Hij gaf eerder al aan dat hij juist geen heil ziet in een co-commentator naast hem, maar met Van der Vaart wil hij het wel proberen. " Dan kan het wel leuk zijn, dan maken we er iets meer een evenement van. Bij een grote wedstrijd zou ik daar persoonlijk minder behoefte aan hebben", stelt Van der Goot.

Co-commentaar

In het buitenland is co-commentaar een bekend fenomeen. Een oud-voetballer zit dan naast een professionele commentator om meer duiding te geven over de wedstrijd. In Nederland gebeurde dit vroeger ook met onder anderen Wim Kieft en René van der Gijp. Inmiddels is het echter alweer een tijd geleden dat er een co-commentator naast de echte commentator zat tijdens een wedstrijd.

"Als we het over co-commentaar hebben, ga je in Nederland dus snel de cultkant op", vindt Van der Goot. "Maar ik had het er laatst met buitenlandse commentatoren over en die waren enorm verbaasd dat wij geen co-commentator doen. Ik denk echt dat we een van de weinige landen zijn die het dus niet doen."

Grote fout

In hetzelfde interview vertelt Van der Goot ook over een grote fout die hij in 2023 maakte tijdens de FA Cup-finale in Engeland. Na de wedstrijd tussen Manchester City en Manchester United ontmoette toenmalig trainer Erik ten Hag een gehandicapte fan. Van der Goot zag dit echter niet en hij noemde de supporter 'een gek die al wat pints op had'. De commentator vertelt twee jaar later dat hij 'een tijdje wakker heeft gelegen door de te voorkomen fout'.