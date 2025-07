Ex-voetballer Ruud Gullit heeft een geintje uitgehaald met zijn volgers. De 62-jarige Amsterdammer zag zichzelf terug op het bovenbeen van kersverse FC Barcelona-aanwinst Marcus Rashford. Zijn dat niet de iconische krullen van Gullit?

De 27-jarige Rashford werd deze plots gepresenteerd bij FC Barcelona. De Engels international is geen basisspeler meer bij Manchester United, maar heeft toch een droomtransfer naar Spanje te pakken. Hij speelt komend seizoen op huurbasis voor de landskampioen.

Tattoo van Gullit

De spits heeft zijn eerste training op het veld van FC Barcelona erop zitten. Verschillende foto's van Rashford in FC Barcelona-tenue werden gedeeld op sociale media. Dat viel ook Gullit op. 'Ik voel mij diep vereerd met een tattoo van mijzelf op zijn been', schrijft de Oranje-legende op Instagram.

Op de foto is inderdaad een tattoo op het bovenbeen van Rashford te zien. De tekening lijkt verdacht veel op Gullit - toen hij zijn herkenbare dreadlocks nog droeg tijdens zijn actieve voetbalcarrière. Het is onbekend of Gullit zijn volgers bewust fopt of dat hij écht denkt dat Rashford een tattoo van Gullit op zijn been heeft. Die kans is namelijk erg klein.

Gullit deelde deze foto in zijn Instagram Stories:

Moeder

In een video van The Overlap sprak Rashford namelijk over zijn tattoos, en wat ze voor hem betekenen. Het bovenbeen van de voetballer staat in het teken van een familieportret. Grote kans dat de tattoo staat voor Melanie Maynard, de alleenstaande moeder van Rashford. Zij heeft krullen die van een afstandje zo ook van Gullit kunnen zijn. Het blijkt zelfs de favoriete tattoo van hem.

i Marcus Rashford en zijn moeder Melanie Maynard. Getty Images

"Alle tattoos betekenen iets voor mij", vertelt hij tegen oud-voetballer Gary Neville. "Mijn moeder zou tegen mij schreeuwen als ik een tattoo zonder betekenis zou nemen."

Rugnummer Rashford

Rashford gaat bij FC Barcelona in het rugnummer 14 spelen. Hij neemt daarmee het stokje over van zijn grote held Thierry Henry, die in het verleden ook met de 14 op de rug speelde. Johan Neeskens, Jordi Cruyff, Ronald Koeman en Memphis Depay speelden in hetzelfde shirt bij FC Barcelona.

