Voetbalicoon Ruud Gullit laat zich met zijn vriendin onderdompelen in 'bijzondere wereld'

Ruud Gullit is bij verschillende bonden en activiteiten betrokken na zijn voetbalcarrière en die brengen hem over de hele wereld. De oud-voetballer was op uitnodiging van Laureus Sports in Hong Kong bij een rugbywedstrijd samen met zijn vriendin.

Laureus Sports is een internationale organisatie die zich bezig houdt met zich inzetten voor verschillende goede doelen in de sportwereld. De organisatie staat ook bekend om het uitdelen van de jaarlijkse Laureus For Good Sports Awards. Hier krijgen sporters een prijs voor niet alleen hun sportieve prestaties, maar ook voor hun maatschappelijke bijdrage aan de mensheid.

Ruud Gullit

Gullit is al jaren ambassadeur van de organisatie als zogenaamde Academy Member. Hij was een van de sporters die mee hielp met het opzetten van Laureus Sports in Nederland. Daarna werd hij ambassadeur voor de wereldwijde tak van de vredelievende organisatie.

Op uitnodiging van de Laureus Sports-organisatie was Gullit donderdagavond samen met zijn vriendin Karin de Rooy aanwezig bij een wel heel speciale wedstrijd. Hij bezocht een duel van de Cathay HSBC Hong Kong Sevens, de bekende rugbyploeg uit de Chinese metropool. "Ik ben in het nieuwe Hong Kong-stadion en ik ga naar het rugby. De eerste keer voor mij, dus ik ben enorm benieuwd.'

Vriendin

Gullit is inmiddels alweer een tijdje samen met zijn vriendin Karen de Rooij. De twee worden regelmatig uitgenodigd voor verschillende evenementen. Gullit en De Rooij kennen elkaar uit de golfwereld, waar ze allebei al langere tijd actief in zijn.

In de voetbalwereld wordt Gullit ook nog altijd gevraagd voor verschillende klussen op tv en naast het veld. Zo is hij regelmatig te zien bij Rondo op Ziggo Sport en komt hij ook op tv bij CBS Sports en verschillende televisiezenders in de Verenigde Arabische Emiraten.