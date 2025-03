Oud-topvoetballer Ruud Gullit vermaakt zich samen met vriendin en zijn tweede liefde aan andere kant van de wereld

Ruud Gullit schuift regelmatig aan in de talkshow Rondo van Ziggo Sport, maar maandag was hij afwezig. Daar had de oud-voetballer een goede reden voor, want hij vermaakt zich samen met zijn vriendin prima aan de andere kant van de wereld.

Gullit is samen met vriendin Karin de Rooij afgereisd naar Thailand en daar zitten de twee zeker niet stil. De oud-voetballer en zijn geliefde sloven zich flink uit en daar mogen de meer dan één miljoen volgers van Gullit ook van meegenieten. De twee werkten zich in de sportschool van hun luxeuze resort in het zweet.

Voetbalicoon Ruud Gullit (62) belandt samen met vriendin in oncomfortabele houding: 'Daar is de zondag voor' Ruud Gullit onthulde onlangs in een interview dat hij al zo'n twintig jaar niet meer heeft gevoetbald, maar de topspeler van weleer is nog altijd erg fit. Hij duikt regelmatig de sportschool in en belandde zondag in een hele moeilijke houding tijdens een bijzondere sessie met zijn vriendin.

Daar houdt het niet op, want vervolgens slaan ze samen ook een balletje op een golfbaan. Gullit en zijn vriendin doen dat op de Black Mountain Golf Club. De golfbaan in badplaats Hua Hin is al zeven keer verkozen tot de beste van Thailand.

Tweede sportliefde

Gullit was jarenlang actief op het voetbalveld en vierde daar grote successen met AC Milan, PSV en het Nederlands elftal. Ook na zijn carrière brengt hij regelmatig tijd door op gras, maar dat doet hij dan wel op een golfbaan. Gullit heeft na het voetbal zijn tweede sportliefde gevonden en doet dan ook ieder jaar mee aan bijzonder toernooi.

Dit is Ruud Gullit: wereldvoetballer kreeg het na druk liefdesleven met twee van z'n kinderen aan de stok Ruud Gullit is een van de grootste voetballers ooit uit Nederland. Met Oranje werd hij in 1988 Europees kampioen en als speler van AC Milan verwierf hij een status als wereldster. Toch was het niet altijd koek en ei in zijn leven, want Gullit had weinig succes als coach en ook in de liefde was het niet altijd even makkelijk.

De oud-voetballer wordt bijna jaarlijks uitgenodigd voor het Alfred Dunhill Links Championship. Daar doen profgolfers samen met een amateur aan mee en om voor wat publiciteit te zorgen zijn dat vaak bekende personen, waaronder dus ook Gullit. De oud-topvoetballer liet eerder in een interview optekenen dat hij elk jaar zenuwachtig is of hij de uitnodiging wel krijgt.

Ruud Gullit zag collega flippen om 'rare beslissing' Virgil van Dijk: 'Wat doet hij nou?!' Virgil van Dijk maakte een enorme fout in de Champions League tegen Paris Saint-Germain, maar dat zullen maar weinig mensen gezien hebben. Maar de Nederlandse topverdediger van Liverpool kreeg er in een studio in Qatar flink van langs woensdagavond. Dat onthult Ruud Gullit bij Rondo.

Gullit deed vorige maand ook al mee aan een golfwedstrijd tussen oud-voetballers. De Europees kampioen van 1988 was van de partij bij de Icons Series, die werden gehouden in de Thaise hoofdstad Bangkok. Gullit vormde daar een team met onder meer Ronald de Boer, Nigel de Jong, Luis Figo, Carlos Tevez en Gianfranco Zola. Het verblijf in Thailand lijkt hem dusdanig goed bevallen te zijn dat hij nog een tijdje in het land is blijven plakken.