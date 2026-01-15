Het Indonesische voetbal werd afgelopen weken opgeschrikt door een gigantisch schandaal. Een twintigjarige speler kreeg de zwaarst mogelijke straf voor een krankzinnige overtreding.

Muhammad Hilmi Gimnastiar, middenvelder van PS Putra Jaya Pasuruan, heeft een levenslange schorsing en een boete van 2,5 miljoen roepia (ongeveer 23.791 euro) gekregen na een horroractie op het voetbalveld. Het krankzinnige incident gebeurde in de vierde divisie vorige week maandag.

Horroractie

Het voorval gebeurde in de 71e minuut, toen het team van de schuldige al met 4-0 achter stond. Beelden tonen hoe Gimnastiar de bal negeert en met een kungfu-trap zijn tegenstander Firman Nugraha in de borst raakt. De scheidsrechter trok direct rood. Nugraha stortte ter aarde, moest per brancard van het veld en werd meteen naar de spoedeisende hulp gebracht. Artsen bevestigden later dat zijn verwondingen niet levensbedreigend waren, al had hij wel zuurstof en intensieve zorg nodig.

Levenslange schorsing

Zijn club, PS Putra Jaya Pasuruan, beëindigde na de wedstrijd per direct het contract van Gimnastiar. Ze boden publiekelijk hun excuses aan aan tegenstander Perseta 1970 Tulungagung en spraken hun spijt uit over de 'daden van hun speler'. De actie doet denken aan de actie van Oranje-international Nigel de Jong ruim vijftien jaar geleden. In de WK-finale van 2010 schopte hij Xabi Alonso ook ondersteboven met zo'n karatetrap. Hij kwam er toen met geel vanaf.

Daarnaast kreeg de slechts twintigjarige voetballer van de lokale voetbalbond een levenslange schorsing. Samiadji Makin Rahmat, voorzitter van de tuchtcommissie van de voetbalbond van Oost-Java, motiveerde de beslissing in een persbericht. "Deze overtreding schond niet alleen de sportieve waarden, maar bracht ook het leven van een andere speler in gevaar."

Geweld op het voetbalveld

Volgens de commissie is de levenslange schorsing niet alleen bedoeld om Gimnastiar te straffen. Het is ook een duidelijk signaal aan alle spelers: dergelijk gedrag wordt absoluut niet getolereerd. Indonesië kampt de laatste tijd namelijk met een hoog aantal incidenten met geweld op het voetbalveld.