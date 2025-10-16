Het mislopen van het WK voetbal van 2026 heeft bondscoach Patrick Kluivert de kop gekost bij Indonesië. Dat maakt de voetbalbond van het land donderdagochtend in een officieel statement bekend.

Kluivert trad aan het begin van dit jaar aan als bondscoach van het nationale team en zijn opdracht was duidelijk: hij moest Indonesië voor het eerst in het onafhankelijke bestaan naar het WK gaan leiden. Waar Indonesië in voorgaande kwalificatiereeksen nauwelijks wedstrijden won, wist de voormalig topspits ze lange tijd in de race te houden voor een ticket. Al was dat ook te danken aan zijn voorganger, want Kluivert stapte tijdens reeks in.

Indonesië vocht afgelopen week met Irak en Saoedi-Arabië om directe plaatsing voor het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. De ploeg van Kluivert, waar flink wat spelers meededen met een link met Nederland, had bovenaan moeten eindigen om mee te mogen doen en de tweede plek was genoeg om verder te mogen in de play-offs. Indonesië verloor echter beide duels en daarmee viel definitief het doek.

Fans riepen massaal om het ontslag van de bondscoach en donderdag is duidelijk geworden dat hij inderdaad vertrokken is. In een verklaring van de Indonesische voetbalbond staat vermeld dat beide partijen in onderling overleg hebben besloten om uit elkaar te gaan. Kluivert had nog een contract tot en met 2027.

Nederlandse assistenten

Het lijkt erop dat niet alleen Kluivert, maar ook zijn Nederlandse assistenten Alex Pastoor en Denny Landzaat zullen vertrekken uit het voetbalgekke land. "We danken de coach en zijn team voor hun inzet en professionaliteit. Hun geestdrift en aanwezigheid in Indonesië zullen altijd met respect worden herdacht en we wensen hen het allerbeste bij hun volgende stappen", schrijft de voetbalbond.

Nieuwe dreun als coach

Voor Kluivert betekent het een nieuwe dreun in zijn trainersloopbaan. Hij werd bij zijn vorige baan als trainer van de Turkse club Adana Demirspor al na iets meer dan vijf maanden ontslagen. Nu moet hij dus ook alweer na negen maanden het veld ruimen.

De bond van Indonesië slaat daarmee het advies van Sportnieuws.nl-voetbalwatcher Aron Kattenpoel Oude Heerink in de wind. Hij riep het Aziatische land eerder deze week op om Kluivert meer tijd te gunnen: