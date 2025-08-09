Schokkende beelden tijdens de voetbalwedstrijd in Bolivia tussen Strongest en Blooming. In blessuretijd gooiden fans van de thuisploeg vuurwerk op het veld. Een van de projectielen raakte de Paraguayaanse international Juan Godoy (32) rechtstreeks in het kruis.

De onrust ontstond richting het eind van de wedstrijd, toen fans van de thuisploeg een enorme lading vuurwerk het veld op gooiden. Dat had grote gevolgen, want de arme Godoy liep ernstige verwondingen op. Zo had hij brandwonden aan zijn rechterdij en een bloeding bij de edele delen.

De spelers die wel ontkwamen aan de bizarre acties van de fans, doken naar de grond en snelden naar een veilige plek. De politie heeft drie personen gearresteerd in verband met dit incident. De directie van Strongest heeft aangekondigd de privileges van de thuis supportersgroep in te trekken.

Wat de wedstrijd zelf betreft, Strongest won met 3-2, ondanks een 2-1 achterstand bij rust. Vanaf de 42e minuut speelden ze met tien man, nadat Adrián Jusino een rode kaart kreeg.

De thuisploeg kwam in de zesde minuut op voorsprong via Pablo Pedraza, maar al in de 12e minuut maakte Moisés Villarroel gelijk.

Bekijk hier de bizarre beelden

In de blessuretijd van de eerste helft kwam Blooming op voorsprong dankzij een doelpunt van Guido Vadalá.

Toch kwam er halverwege de tweede helft een nieuwe ommekeer, toen Jaime Arrascaita in de 68e minuut en de getroffen Juan Godoy in de 76e minuut het net vonden voor de thuisploeg.

i De arme voetballer vergaat van de pijn nadat hij wordt geraakt door een vuurpijl

Na deze wedstrijd staat Strongest tweede op de ranglijst met 37 punten, evenveel als koploper Always Ready, terwijl Blooming vierde staat met 28 punten.