Joe Willock van Newcastle United blijkt niet de Engelse voetballer met de meeste autokennis te zijn. De middenvelder beging een nogal opvallende blunder toen hij deze week van zijn training afkwam.

Willock kwam afgelopen week terug van de training met zijn Porsche ter waarde van om en nabij de 230.000 euro. De Engelse middenvelder had echter niet gelet op zijn tank. Op een rotonde in Newcastle kwam de peperdure bolide dan ook stil te vallen en dus moest Willock naar het dichtstbijzijnde tankstation om daar een jerrycan met benzine op de kop te tikken. Toen hij die gescoord had, werd de Engelsman gespot door een paar fans.

De Engelsman stond op de rotonde zijn tank bij te vullen toen hij werd gefilmd door een aantal fans. "Al dat salaris en dan laat je je auto leeglopen", riep een van de filmers naar Willock. Een andere voorbijganger riep: 'Ik zou naar de garage gaan'. Daarop antwoordde Willock: 'Ik hoop dat ik het hiermee haal, anders moet ik hem nog duwen ook'. Uiteindelijk hoefde de middenvelder zijn auto niet te duwen door het centrum van Newcastle.

Dan Burn

Het incident met de wagen van Willock vindt toevalligerwijs in dezelfde week plaats als een situatie rond zijn teamgenoot Dan Burn. Hij werd deze week gespot terwijl hij hulp bood na een ongeluk. Burn duwde samen met een aantal anderen een auto die was gestrand richting de dichtstbijzijnde garage.

Joe Willock

De 26-jarige Willock komt uit de opleiding van Arsenal, maar in de zomer van 2021 werd hij door Newcastle United voor 30 miljoen euro overgenomen. De middenvelder is dit seizoen niet verzekerd van een basisplaats, maar als invaller komt hij toch regelmatig aan zijn minuten. Tot nu toe staat de teller op 115 minuten in het shirt van Newcastle dit seizoen. The Magpies staan na een matige Premier League-start elfde in de competitie. Tot nu toe staat de ploeg van Eddie Howe op twee overwinningen, drie gelijke spelen en twee nederlagen in de Premier League.

Alles over Premier League

Check hier het laatste nieuws over de Premier League, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.