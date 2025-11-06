Cristiano Ronaldo junior beleefde onlangs een bijzondere mijlpaal en daar is zijn stiefmoeder maar wat trots op. De wereldberoemde Georgina Rodriguez deelde trots een foto op Instagram van haar stiefzoon met haar ruim 71 miljoen volgers.

De 31-jarige Rodriguez kreeg twee dochters met Cristiano Ronaldo: Alana Martina en Bella Esmeralda. De Portugese superster heeft vijf kinderen, waarvan Ronaldo junior via een anonieme moeder. Hij groeide dus in eerste instantie op zonder moederfiguur, tot Rodriguez in zijn leven kwam. Ronaldo heeft ook nog een tweeling via een draagmoeder.

'Ik hou ervan om moeder te zijn', schrijft een trotse Rodriguez op Instagram. Op de foto is te zien hoe het Spaans-Argentijnse model junior een knuffel geeft. Hij heeft net zijn debuut gemaakt voor Portugal onder 16 en treedt daarmee in de voetsporen van zijn vader. 'Ik ben erg trots op mijn grote jongen.'

Papa Ronaldo afwezig

De 15-jarige Ronaldo mocht op 4 november één minuut voor tijd invallen tegen de leeftijdsgenoten uit Engeland. Portugal won het duel met 2-1. Papa Ronaldo (40 jaar) kon er niet bij zijn, omdat hij een paar dagen daarvoor nog in actie kwam met Al-Nassr. Al Feiha werd met 2-1 verslagen in de Saudi Pro League dankzij twee goals van de oude held.

Ronaldo junior speelt in de jeugdopleiding van Al-Nassr. Het is de droom van vader en zoon om nog een keer samen op het veld te staan. Junior volgt zijn vader overal: eerder speelde hij in de jeugdopleidingen van Juventus en Manchester United. Hij speelde ook al vier interlands voor Portugal onder 15, waarin hij twee keer trefzeker was.

De dromen van Cristiano Ronaldo

CR7 heeft naast het samenspelen met zijn zoon nog twee dromen. Komende zomer het WK winnen met Portugal én duizend doelpunten maken in zijn carrière. De teller staat momenteel op 952.