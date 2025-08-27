Het vrouwenelftal van PSV is gestrand in de tweede voorronde van de Champions League. Na een grote nederlaag tegen Manchester United is het mini-toernooi voor de voetbalsters uit Eindhoven ten einde.

In Stockholm verloor de ploeg van trainer Roeland ten Berge kansloos met 4-0 van Manchester United. De Engelse club plaatst zich zo voor het finaleduel van het mini-toernooi tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Hammarby en Metalist.

PSV werd zeker in het eerste kwartier overklast door de Engelse tegenstanders, waar Dominique Janssen een basisplaats had. De speelsters uit Eindhoven kwamen niet onder de druk uit en een fout in de defensie werd afgestraft door aanvalster Elisabeth Terland. Na ruim een halfuur maakte Celin Bizet uit de rebound de tweede treffer, nadat een schot van Ella Ann Toone nog was gestopt.

In de tweede helft probeerde PSV wat terug te doen, maar liep bij balverlies tegen effectieve tegenaanvallen aan. Terland schoot zo haar tweede treffer binnen en na ruim een uur haar derde.

Champions League mannen

In het mannentoernooi van de Champions League krijgen Nederlandse clubs Ajax en PSV donderdag hun loting te horen. In de competitiefase worden ze gekoppeld aan acht clubs.

De Champions League heeft sinds vorig seizoen een nieuwe opzet. De eerste ronde bestaat uit een competitie met 36 clubs. PSV en Ajax kunnen als teams uit dezelfde competitie elkaar niet treffen in deze fase van het toernooi. De UEFA streeft ernaar het volledige wedstrijdschema op vrijdag 29 augustus te publiceren.

