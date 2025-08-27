De laatste week van de transfermarkt in Nederland belooft nog flink wat vuurwerk op te leveren. Ineens is woensdag de strijd om nieuwe en vertrekkende linksbacks losgebarsten. PSV wil een oud-Ajacied, NEC kan weer eens miljoenen vangen en Souffian El Karouani kan last minute nog weg voor heel veel geld.

El Karouani is misschien wel de beste linksback van de Eredivisie momenteel. Hij liet dat afgelopen weekend nog zien met liefst drie assists voor FC Utrecht tegen Excelsior. Spartak Moskou zit al een aantal weken achter de in Den Bosch geboren verdediger aan en doet volgens De Telegraaf een ultiem bod van liefst zes miljoen euro om hem nog over te nemen. De krant verwacht een snel akkoord. FC Utrecht hoopt met El Karouani eerst nog de Europa League te halen.

Salah-Eddine naar PSV?

PSV heeft interesse in een extra linksback. De bij AS Roma op een zijspoor geraakte Anass Salah-Eddine zou gehuurd moeten worden om trainer Peter Bosz van extra opties te voorzien. Met Sergiño Dest, Mauro Junior en aanwinst Kiliann Sildillia heeft hij drie mogelijkheden, maar Mauro Junior is momenteel geblesseerd en fysiek niet altijd betrouwbaar. Volgens Voetbal International is de hoop van PSV op Salah-Eddine groot.

Weer miljoenen naar NEC?

Tot slot staat er nog een uitstekende linksback op het punt om te vertrekken uit de Eredivisie. Calvin Verdonk, die bij NEC is uitgegroeid tot vaste waarde en al maanden indruk maakt in Nijmegen, kan volgens ESPN voor drie miljoen euro de overstap maken naar Lille in de Ligue 1. Ook Europees voetbal is bij die club verzekerd, waardoor de Indonesisch international een mooie stap kan maken. NEC ving deze zomer al heel veel geld. Keeper Robin Roefs vertrok voor een recordbedrag van 10,5 miljoen euro naar Sunderland. Voor Sontje Hansen kreeg de Nijmeegse club 3,5 miljoen euro van Middlesbrough.

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.