Voetbalvrouw Mikky Kiemeney deelt 'jaloersmakende' beelden van bijzondere dag

Mikky Kiemeney en Frenkie de Jong keerden afgelopen week terug in Nederland voor de interlandperiode van de middenvelder. Terwijl de vader van zoon Miles donderdag al een wedstrijd speelde tegen Osasuna, deelt zijn vriendin nog wat kiekjes van de tijd in Nederland.

Op Instagram deelt Kiemeney beelden van een aantal van haar outfits, verschillende plekken in Amsterdam en wat beelden van familieleden en vriendinnen. Bij de beelden plaatst ze de tekst: 'Thuis weg van thuis.' De Jong en Kiemeny wonen sinds 2019 in Barcelona, waar ze het nog altijd naar hun zin hebben. Verschillende influencers reageren onder de post van Kiemeney. Zo is Monica Geuze jaloers op de tas van de voetbalvrouw en ook Beau de Boer, de vriendin van Calvin Stengs, gaf aan de foto's mooi te vinden.

Frenkie de Jong

De Jong speelde tijdens de interlandperiode twee keer in de basis tegen Spanje. Het resultaat was niet gewenst, want na penalty's werd Oranje uitgeschakeld in de Nations League. Nadat De Jong het trainingskamp in Zeist weer had verlaten moest hij al snel weer aan de bak bij FC Barcelona. De Catalanen speelden donderdag al weer in de Spaanse competitie tegen Osasuna. Barça won met 3-0, waardoor het gat met Real Madrid op de ranglijst weer drie punten is.

Kiemeney deelt ook nog wat beelden van haar vriend op Instagram. Zo ook samen met één van zijn beste voetbalvrienden: Matthijs de Ligt. De twee kennen elkaar nog uit hun gezamenlijke tijd bij Ajax, maar ze komen elkaar nog geregeld tegen bij het Nederlands elftal. De Ligt vertrok in hetzelfde jaar als De Jong uit Amsterdam. Hij kwam via Juventus en Bayern München uiteindelijk terecht bij Manchester United.

Miles

Via haar Instagram deelt Kiemeney ook veel beelden van het opgroeien van haar zoontje Miles. Zo kwam het kindje al bij meerdere voetbalwedstrijden en deed ze al een bijzondere yogales met het kind.