Memphis Depay werd zondagavond in zijn eentje topscorer aller tijden van Oranje. De spits was zelf dolgelukkig met het behalen van het record en ook veel van zijn teamgenoten bij het Nederlands elftal feliciteren de spits via Instagram.

Nadat Memphis Depay de 51e goal in het shirt van Oranje had gemaakt, werd hij opgetild door zijn teamgenoot Cody Gakpo. "Geschiedenis is geschreven", begint de aanvaller van Liverpool aan zijn lofzang voor Memphis. "Gefeliciteerd Memphis, legende met het behalen van het record voor topscorer aller tijden. Als je het pad van geloof volgt, dan zal grootsheid volgen."

Ook rechtsback Denzel Dumfries kwam via Instagram met een dankwoord voor Memphis. "Gefeliciteerd met het bereiken van deze prachtige mijlpaal. Jij hebt laten zien dat alles mogelijk is, wanneer je erin gelooft. Volledig terecht en ik ben enorm trots op je." Dumfries zelf kwam ook in de buurt van een historische mijlpaal. Hij is nog maar drie goals verwijderd van het record van bondscoach Ronald Koeman als meest scorende Nederlandse verdediger aller tijden.

Gebroeders Timber

De gebroeders Jurriën en Quinten Timber hadden ook lovende woorden over voor Memphis. "Nalatenschap en een enorme impact. Gefeliciteerd met deze prachtige prestatie broeder", zo laat Jurriën Timber via zijn Instagram weten bij een foto met Memphis en zijn broer Quinten. In de reacties hebben Arsenal-fans vooral moeite met het uit elkaar houden van de gebroeders Timber.

Topscorer aller tijden

Memphis was voor de huidige interlandbreak al topscorer aller tijden van Oranje, maar die titel moest hij nog delen met Robin van Persie. Door zijn twee doelpunten tegen Litouwen is hij nu alleen topscorer aller tijden van het Nederlands elftal. Met 52 goals leidt hij nu de ranglijst van topscorers boven Van Persie en de eerdere topscorer Patrick Kluivert.