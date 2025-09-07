Memphis Depay heeft zijn record binnen, eindelijk is hij topscorer aller tijden na zijn 51e (en 52e) doelpunt voor Oranje. Hij is erg blij met zijn titel maar kijkt nog meer uit naar een andere mijlpaal. "Dat is nog veel belangrijker dan deze avond."

Memphis was belangrijk voor Oranje met de 1-0 en de 3-2 én zorgde met die doelpunten voor het record waar hij al lang naar op jacht was. Al vindt hij dat die jacht behoorlijk is opgehyped door de media. "De media gooit er licht op. Maar ik ben spits. Dus wat anders kan ik doen dan bezig zijn met doelpunten en assists?", vraagt hij zich hardop af in gesprek met de NOS.

Record

Depay besefte ook hoe belangrijk zijn doelpunten waren voor Oranje, en is blij dat hij eindelijk de mijlpaal bereikt heeft. "Nu kunnen we weer door", lachte hij. "Ik heb het gemanifesteerd. Ik heb net de spelers bedankt, maar ook alle andere spelers die voor mijn tijd hebben gespeeld. Ik heb veel inspiratie opgedaan. Uiteindelijk moet je er zelf veel voor over hebben, tuurlijk ben ik trots."

Ook ging het even over de eeuwige spitsendiscussie bij Oranje, zelfs toen hij nog in het veld stond. Na namen als Robin van Persie en Klaas-Jan Huntelaar zou Oranje geen échte wereldspits hebben. "Iedereen weet van die moeilijke periode. De spelers, de KNVB, zíj weten wat ik beteken voor Oranje. Volgens mij ben ik gewoon een spits die veel kwaliteiten heeft", zei hij over de discussie.

De toekomst

Ondanks dat de wedstrijd dramatisch was, waar Memphis dan ook geen aandacht aan wilde besteden, smaken de doelpunten naar meer. "Ik ben er nog, ben nog altijd van plan om mijn ding te doen. Jullie zijn dus nog niet van mij af", zei hij. Al is er nog één doel dat hij nog belangrijker vindt. "We hebben als team maar één doel en dat is nog veel belangrijker dan deze avond", doelt hij op het WK met Oranje. "Maar natuurlijk is dit wel iets om trots op te zijn."

