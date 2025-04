Voetbalwereld in shock na plotseling overlijden oud-international (39): 'Een groot verlies'

Triest nieuws vanuit Kroatië. Daar is zaterdag een oud-international van het land overleden. Dat gebeurde tijdens een verkeersongeluk waar ook enkele ploeggenoten bij betrokken raakte. De slechts 39 jaar oud geworden Nikola Pokrivac overleefde het noodlottige ongeval niet.

Pokrivac speelde in totaal vijftien interlands voor Kroatië en deed dat tussen 2008 en 2010. In clubverband kwam hij onde rmeer uit voor Red Bull Salzburg en AS Monaco. In Oostenrijk was Huub Stevens een tijdlang zijn hoofdtrainer.

Verschillende prijzen

De Oostenrijkse club staat via X stil bij de dood van de Kroaat. "Wij treuren om de dood van onze oud-speler NIkola Pokrivac, die bij een tragisch verkeersongeval om het leven is gekomen. Onze gedachten zijj bij zijn familie en vrienden." Onder leiding van Stevens werd Pokrivac in 2010 kampioen van Oostenrijk. Daarnaast won hij twee keer de landstitel in Kroatië en pakte hij tweemaal de beker.

Voormalig profrenner (45) overleden bij speciale versie van Ronde van Vlaanderen Stéphane Krafft is overleden bij de Ronde van Vlaanderen voor wielertoeristen, meldt RMC. De 45-jarige Fransman was tot zijn 21e profwielrenner bij Cofidis, waar hij onder andere ploeggenoten was van de Belgen Nico Mattan en wijlen Frank Vandenbroucke.

Medespelers ook betrokken

Hoewel hij al 39 jaar was, voetbalde Pokrivac nog steeeds. Dat deed hij op een lager niveau bij NK Vojnic. Volgens Kroatische media was de oud-international samen met drie ploeggenoten op weg naar huis nadat ze getraind hadden. Bij het ongeluk raakten vier auto's betrokken. Pokrivac overleefde de botsing niet.

Een van de inzittenden van een de andere auto's overleefde het ongeluk ook niet. Naar verluidt zijn twee spelers die ook in de wagen van Pokrivac zaten nog in levensgevaar.

In 2015 leek de carrière van Pokrivac ten einde te komen. Toen werd bij hem lyfeklierkanker geconstateerd. Daar herstelde hij uiteindelijk van, waardoor hij maanden later weer zijn rentree kon maken.