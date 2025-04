Voormalig profrenner (45) overleden bij speciale versie van Ronde van Vlaanderen

Stéphane Krafft is overleden bij de Ronde van Vlaanderen voor wielertoeristen, meldt RMC. De 45-jarige Fransman was tot zijn 21e profwielrenner bij Cofidis, waar hij onder andere ploeggenoten was van de Belgen Nico Mattan en wijlen Frank Vandenbroucke.

Bij de Ronde voor wielertoeristen zijn afgelopen zaterdag twee mensen om het leven gekomen. Het eerdergenoemde Franse medium weet dat Krafft een van die slachtoffers is. Cofidis bevestigt op X zijn overlijden, maar benoemt niet waar en hoe dat is gebeurd.

'Met groot verdriet heeft het Cofidis-team kennisgenomen van het overlijden van een van haar oud-renners, Stéphane Krafft, die in 2000 en 2001 de kleuren van Cofidis droeg', is het bericht van het team. 'Wij betuigen ons oprechte medeleven aan zijn familie en dierbaren.'

Veel overleden renners

HLN weet dat Krafft al de vijfde wielrenner is uit de 2001-ploeg van Cofidis die is overleden. Andrei Kivilev overleed op 29-jarige leeftijd bij een zware val in de tweede etappe van Parijs-Nice, Vandenbroucke op 34-jarige leeftijd aan longembolie, Philippe Gaumont op 40-jarige leeftijd aan de gevolgen van een hartaanval en Robert Sassone op 37-jarige leeftijd aan zelfdoding. Sassone leed op dat moment al jaren aan kanker.

C’est avec une profonde tristesse que l’équipe Cofidis a appris le décès d’un de ses anciens coureurs, Stéphane Krafft, qui avait porté les couleurs Cofidis en 2000 et 2001.



Nous adressons à sa famille et à ses proches nos plus sincères condoléances 🙏 pic.twitter.com/e31RtqWyPT — Team Cofidis (@TeamCOFIDIS) April 7, 2025

Ronde van Vlaanderen

Een dag na het overlijden van Krafft werd de echte Ronde van Vlaanderen gereden. Tadej Pogacar trok daar aan het langste eind. Mathieu van der Poel moest het doen met een derde plek. De Nederlander was eerder in de Ronde nog gevallen en hield uiteindelijk 5.000 euro aan prijzengeld over aan de klassieker.

Van der Poels ploeggenoot Gianni Vermeersch denkt dat de Nederlander had kunnen winnen als hij niet was gevallen. "Hij had na die val last van zijn schouder. Ik denk echt dat die valpartij Mathieu heeft genekt. Vrij logisch toch? Als je zo’n inspanning moet doen om terug te komen, dan denk ik dat op dat moment van de koers het peloton niet heeft getreuzeld."