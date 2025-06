Voormalig Ajax-directeur Edwin van der Sar is al een tijdje gestopt met voetbal en zijn taken als beleidsbepaler, maar afgelopen zondag keerde hij eenmalig terug op het veld. De doelman stond onder de lat tijdens het Soccer Aid-duel.

De voormalig Ajax-doelman stond onder de lat bij het Rest of the World-team. Soccer Aid houdt elk jaar een benefietwedstrijd ten faveure van het goede doel UNICEF. Elk jaar speelt een team van oud-voetballers gemixt met andere oud-sporters en bekende mensen tegen een ander team met eenzelfde soort samenstelling. Het is standaard Engeland tegen de rest van de wereld. Bij dat laatste team kreeg Van der Sar nu de eer om het doel te verdedigen.

In het team van Van der Sar zaten onder andere Carlos Tevez, David Trezeguet, Leonardo Bonucci, Rivaldo en Nemanja Vidic. Bij het Engelse team zat onder andere een oud-teamgenoot van Van der Sar: Michael Carrick. Voor de Nederlander was het niet alleen een reünie met oud-ploeggenoten, maar ook met een bekend stadion. De wedstrijd werd afgewerkt op Old Trafford, het stadion waar Van der Sar van 2005 tot 2011 onder de lat stond.

Spannende wedstrijd

De wedstrijd tussen het Engelse en The Rest of the World-team werd uiteindelijk een spannend duel dat in 5-4 eindigde. Tevez was de grote man bij het team van Van der Sar. De Argentijn scoorde maar liefst vier keer en zorgde er zo voor dat zijn team de zege al bijna binnen had. Artiest Big Zuu was uiteindelijk degene die de winnende goal binnen mocht tikken, waardoor de thuisploeg ten onder ging.

Leonardo Bonucci

Na de wedstrijd ging een bepaalde actie van debutant Bonucci echter nog viraler dan de uitslag. De Italiaan zette een harde tackle in op de Engelse oud-voetbalster Steph Houghton. De vrouw vloog door de lucht, maar uiteindelijk had ze nergens last van. De wedstrijd ging verder en achteraf postte de Italiaan nog een story. 'Ze leeft nog', zette hij bij de story via Instagram, doelend op de tackle.