Voormalig Ajax-speler Donny van de Beek voor 500.000 euro naar Girona, maar dat kan véél meer worden

Er is (vooral) in Nederland, maar ook in het buitenland veel te doen om de strafschop die Engeland kreeg in de halve finale van het EK tegen Oranje. Harry Kane schopte tegen de onderkant van de voet van Denzel Dumfries en na inmenging van de VAR gaf de veelbesproken scheidsrechter Felix Zwayer een penalty. Onterecht, volgens een expert.