Voormalig Champions League-winnaar duikt op als werknemer in Franse sportzaak

Het winnen van de Champions League levert je niet automatisch jarenlange beroemdheid en miljoenen euro's op. De Franse ex-verdediger Jérémy Mathieu won in 2015 de grootste voetbalprijs voor clubs, maar werkt momenteel in een sportzaak. Twee fans spotten de voetballer en maakte een foto die viraal ging.

Hij was een belangrijk onderdeel van het laatste jaar dat FC Barcelona de Champions League-trofee in de lucht mocht steken. In 2015 won hij samen met spelers als Lionel Messi, Neymar en Luis Suarez met 3-1 van Juventus en in het seizoen pakte ze naast de beker ook de landstitel.

De inmiddels 41-jarige Mathieu speelde acht jaar geleden nog in het shirt van FC Barcelona. Hij won twee landstitels, twee Spaanse bekers en de Champions League met Barça . Amper vijf jaar na zijn laatste wedstrijd als prof bij Sporting is Mathieu nog altijd gelinkt met sport, al is dat wel op een andere manier. Hij werkt namelijk in een Franse Intersport. Volgens L'Equipe is hij daar een van de managers.

Former Barcelona player Jérémy Mathieu currently works as an employee of the Intersport store in France. pic.twitter.com/wcJGFln1cJ — Barça Universal (@BarcaUniversal) April 6, 2025

Werken in sportzaak

Twee fans spotte de voormalig profvoetballer en maakte een foto die viraal ging. Volgens The Daily Mail heeft Intersport honderden belletjes gehad om erachter te komen op welke Intersport-locatie de Champions League-winnaar precies werkt.

In zijn tijd bij FC Barcelona zou Mathieu meer dan 100 duizend euro per week hebben verdiend, dus voor het geld hoeft hij niet meer te werken. Hij speelde in totaal 62 wedstrijden voor FC Barcelona waarin hij vier keer een doelpunt maakte. De Franse verdediger is bezig met een trainersopleiding en wilde waarschijnlijk zijn week opvullen met andere werkzaamheden.

Dit zorgt voor respect bij fans op sociale media. ' Hij leeft een rustig leven en heeft niet al zijn geld verloren aan drank. Laat hem lekker', schrijft iemand op X.

