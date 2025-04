Zoontje (1) van Frenkie de Jong en Mikky Kiemeney heeft nu al eigen auto: 'Vamos!'

Om je rijbewijs te kunnen halen moet je minsten 16,5 jaar oud zijn. Het duurt dus nog wel eventjes voordat de 1-jarige Miles, het zoontje van Frenkie de Jong en Mikky Kiemeney, mag starten met rijlessen. Ondanks het lange wachten heeft hij al wel vast zijn eerste auto gekregen!

Voetbalvrouw Mikky heeft op zondag een foto op haar Instagram-story geplaatst. Op deze foto is te zien hoe Miles in een heuse Porsche rijdt. Een Injusa Porsche Cayenne om precies te zijn. Dit is een elektrische mini-auto voor kinderen. Met deze luxe bolide kan Miles alvast goed oefenen met het autorijden. Bij de foto staat de tekst 'vamos', wat Spaans is voor: 'Laten we gaan'.

Miles in zijn auto. © mikkykiemeney op Instagram.

Misstap in kampioensstrijd

Frenkie startte zaterdagavond in de basis bij FC Barcelona in de wedstrijd tegen Real Betis. De Catalanen hadden de mogelijkheid om te profiteren van de misstap van Real Madrid, dat in eigen huis met 1-2 verloor van Valencia. Helaas voor Frenkie kwam Barça niet verder dan een 1-1 gelijkspel.

Gavi opende in de zevende minuut de score, maar tien minuten later scoorde Natan de 1-1. Dit was ook gelijk de eindstand. Met dit resultaat staat FC Barcelona op de eerste plaats, met een voorsprong van vier punten op Real Madrid, de nummer twee. Na de wedstrijd liep de boel nog uit de hand bij de thuisclub.

Barcelona kende de afgelopen tijd een sterke reeks tegen Real Betis, met zeven zeges in de laatste acht onderlinge duels, verspreid over alle competities. Betis hoopte eindelijk weer eens te winnen van de Catalanen in de competitie, iets wat sinds december 2021 niet meer was gelukt. Eerder dit seizoen eindigde het treffen tussen beide ploegen in een 2-2 gelijkspel, maar in de meest recente bekerwedstrijd liet Barcelona geen spaan heel van Betis: 5-1.

