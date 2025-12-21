Gastland Marokko nam het op zondagavond op tegen de Comoren in het openingsduel van de Afrika Cup. Met meerdere bekende namen in de basis wonnen de Noord-Afrikanen hun eerste wedstrijd.

In het Stade Prince Moulay Abdellah in Rabat stonden twee Eredivisie-spelers in de basis bij het gastland. PSV'ers Ismael Saibari en Anass Salah-Eddine verschenen aan de aftrap. Ook voormalig Eredivisionisten Noussair Mazroui en Sofyan Amrabat mochten beginnen. Bij de Comoren zat Spartaan Saïd Bakari op de bank.

Het stadion was tot aan de nok toe gevuld, met zo'n 70.000 supporters. Ook Gianni Infantino, de voorzitter van wereldvoetbalbond FIFA was van de partij. Hij nam plaats naast de Marokkaanse kroonprins Moulay Hassan.

Strafschop

Na tien minuten spelen wees de scheidsrechter naar de stip. Marokko kreeg een strafschop na een overtreding op Real Madrid-speler Brahim Díaz. Het feestje bleef echter uit voor de Marokkanen, want doelman Yannick Pandor stopte de slecht ingeschoten penalty van Soufiane Rahimi.

Even later moest een van de Marokkaanse spelers zelfs het veld in tranen verlaten. Romain Saïss, de 35-jarige aanvoerder moest gewisseld worden nadat hij geblesseerd raakte.

Na een matige eerste helft van Marokko floot de scheidsrechter uiteindelijk met een 0-0 stand voor de rust.

Ban gebroken

De tweede helft verliep een stuk soepeler voor de Noord-Afrikanen. In de 55ste minuut werd dan eindelijk de ban gebroken door Brahim Díaz. Op aangeven van Mazraoui schoof hij de bal netjes in het doel.

Twintig minuten later was het weer raak: met een fantastische omhaal verdubbelde invaller Ayoub El Kaabi de score: 2-0. En weer was het een bekende die de assist gaf. PSV-linksback Salah-Edinne verzorgde de voorzet. Dit was tevens de eindstand. Hiermee hebben de Marokkanen de Afrika Cup op goede wijze gestart.

Gastland Marokko

Aanvankelijk zou deze editie van de Afrika Cup worden georganiseerd door Guinee, maar in september 2022 werd bekend dat het land de organisatie niet meer mocht verzorgen wegens slechte voorbereidingen. Tijdens de tweede verkiezingen koos de Afrikaanse voetbalbond voor Marokko als gastland.