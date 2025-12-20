Ismael Saibari is dit seizoen uitgegroeid tot dé uitblinker van PSV. De Marokkaans international was al goed voor elf goals en vier assists in alle competities en is één van de redenen voor het sterke seizoen van de Eindhovenaren. Voor trainer Peter Bosz breken echter lastige weken aan: Saibari ontbreekt tegen FC Utrecht én Newcastle United door zijn deelname aan de Afrika Cup én een schorsing.

Voormalig Marokkaans internationals Karim El Ahmadi en Ali Boussaboun zien in Saibari een sleutelspeler voor zowel club als land. "Hij kan héél belangrijk worden voor Marokko bij de Afrika Cup, vooral omdat we de laatste jaren héél vaak diepte misten", stelt El Ahmadi tegen Sportnieuws.nl. "We hebben veel spelers die de bal in de voet willen, terwijl hij juist veel diepteloopjes heeft. En uiteindelijk heeft hij ook gewoon de kwaliteit om het verschil te maken met doelpunten en assists."

'De beste van de Eredivisie'

Boussaboun is nóg stelliger in zijn lof. "Hij is dit seizoen gewoon dé beste speler van de Eredivisie en kan zomaar de sterspeler bij Marokko worden", zegt de oud-spits. Zijn afwezigheid bij PSV is volgens hem voelbaar, maar kan uiteindelijk zelfs voordelig uitpakken. "Natuurlijk moet Bosz even puzzelen, maar aan de andere kant: als hij het toernooi wint, dan zitten ze handenwrijvend voor de buis. Dan komt er gewoon vijf à tien miljoen euro bovenop zijn transfersom én hij heeft nog meer vertrouwen. Laat ze dus lekker voor hun land uitkomen en hopen dat ze het goed doen."

Ook El Ahmadi verwacht dat PSV het zonder Saibari wel redt. "Natuurlijk gaat hij gemist worden, maar PSV heeft wel een héél aardige selectie", vervolgt de oud-Feyenoorder. "Die kunnen dat echt wel een paar wedstrijden opvangen. Natuurlijk is het zonde dat zo’n kwaliteitsspeler er niet bij is, maar het wordt ook interessant om te zien of hij óók het verschil gaat maken tegen grote landen. Dan weet je zeker dat hij komende zomer een stap gaat maken voor een leuke som."

Vooral in de Champions League-wedstrijd tegen Newcastle United worden de Marokkaanse jongens van PSV gemist, denkt Boussaboun. Mocht Marokko de finale halen, dan zijn Anass Salah-Eddine en Saibari sowieso afwezig, al zit de laatstgenoemde dan door zijn schorsing sowieso al op de tribune. "En in de Eredivisie staat PSV nu al op een straatlengte voor, dus ze kunnen eventueel prima een misstap hebben."

Risico voor Salah-Eddine en Saibari

Toch brengt deelname aan de Afrika Cup volgens Boussaboun ook risico’s met zich mee. "Je hoopt als speler natuurlijk dat je van de Afrika Cup terugkomt en op dezelfde voet verder kan gaan. Maar aan de andere kant weet je ook, dat als het goed loopt zonder jou en jouw vervanger scoort aan de lopende band, dat je een plek op de bank gaat hebben. De meeste coaches hanteren toch altijd: never change a winning team. Dus als Peter Bosz geen reden heeft om te wisselen, dan komt Saibari misschien wel op de bank, dat is het risico van het vak", besluit hij.

