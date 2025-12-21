De Afrika Cup, dat traditiegetrouw bol staat van bijzondere voetbalverhalen, gaat zondag van start. Dit jaar is extra speciaal voor Marokko: het land is gastheer. Ex-internationals Karim El Ahmadi en Ali Boussaboun blikken vooruit op een editie die voor veel Europese clubs op een lastig moment komt. Zo missen PSV’ers Ismael Saibari en Anass Salah-Eddine mogelijk de cruciale Champions League-clash met Newcastle United.

Boussaboun kijkt vooral trots en enthousiast naar zijn thuisland. "In Marokko zijn we allemaal voetballiefhebbers en nu wordt het eindtoernooi ook nog eens gehouden in ons land. Iedereen heeft de randvoorwaarden, faciliteiten en stadions gezien, dat ziet er fantastisch uit. In dat opzicht kijken we er allemaal heel erg naar uit", zegt de geboren Marokkaan en veertienvoudig international van de Atlasleeuwen tegen Sportnieuws.nl.

Ook El Ahmadi, goed voor 66 interlands, merkt dat zijn vaderland grote stappen heeft gezet. "Dat is écht veranderd vergeleken met mijn tijd. Toen had je Gabon als organisatie van de Afrika Cup, dan dacht je: waar ben ik nu weer terechtgekomen? Nu hoef je je nergens meer druk over te maken, er zijn geen excuses."

Timing blijft lastig voor clubs

Voor Europese clubs betekent de Afrika Cup elk jaar opnieuw puzzelen. PSV-trainer Peter Bosz moet Saibari en Salah-Eddine meerdere weken missen. Hij sprak zich er al kritisch over uit, terwijl ook Robin van Persie er niets van begreep dat er zomaar spelers afgestaan moeten worden. Bosz: "Vreselijk. We mogen er niet over zeuren, want we wisten het van tevoren, maar het is vreemd dat je spelers moet afstaan die bij jou onder contract staan." Volgens Boussaboun hoort dat er simpelweg bij. "Het is ooit in het leven geroepen rondom deze tijd, dus ik weet niet anders dan dat de Afrika Cup in deze periode is. Zoals EK’s en WK’s altijd in de zomer zijn."

El Ahmadi, die vier edities speelde, begrijpt de worsteling van clubs. Hij vindt het echter belangrijk om te benadrukken hoe bijzonder het toernooi voor spelers is. "Het is gewoon héél mooi, maar het is wel moeilijk voor veel clubs. Bij Aston Villa miste ik echt wel belangrijke wedstrijden in de Premier League en ook in het kampioensjaar met Feyenoord miste ik cruciale potten."

Fluitconcerten na keuze voor land

Waar Boussaboun en El Ahmadi nooit werden bekritiseerd door supporters van hun clubs, kreeg oud-international Nourdin Boukhari dat in 2002 wel te verduren. Hij werd uitgefloten omdat supporters het niet eens waren met zijn vertrek naar de Afrika Cup. "Dat klinkt net alsof je de club in de steek laat. Als de mannen van Oranje in november een eindtoernooi zouden hebben, dan gaan ze ook", reageert Boussaboun, die juist ook voordelen ziet.

"Als Marokko het toernooi wint, dan zitten clubs als PSV handenwrijvend voor de buis. Dan komt er gewoon vijf à tien miljoen euro bovenop de transfersom van Saibari én heeft hij nog meer vertrouwen. Laat ze dus lekker voor hun land uitkomen en hopen dat ze het goed doen."

Meer support voor fans uit minder bedeelde landen

Hoewel Boussaboun vol lof is over de ontwikkelingen van het Afrikaanse voetbal, ziet hij nog één belangrijk verbeterpunt: de toegankelijkheid voor fans uit armere landen. "Er lopen fantastische talenten en spelers rond. Alleen, de voetbalbonden moeten voor meer investeren en hun best doen om het voor iedereen gangbaar te maken. Landen die minder bedeeld zijn, die moeten ook hun supporters mee kunnen sturen. Dat is het enige wat ik héél jammer vindt, want als je dat ook nog hebt dan krijg je écht ongelooflijk veel sfeer. Dat kennen we niet in Europa", besluit hij.