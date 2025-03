Voormalig partner Arjen Robben deelt vreselijk verhaal: 'Ik was écht bang'

Arjen Robben staat bekend als een van de beste Nederlandse voetballers ooit. Uiteraard door zijn prestaties in Oranje, maar ook door zijn successen bij topclubs. Jarenlang was hij met de Fransman Franck Ribéry een ware plaag voor elke verdediging. Waar Robben ondanks de nodige blessure nog altijd topfit lijkt, ging zijn aanvalspartner een tijdje door een diep dal.

De inmiddels 41-jarige Ribéry ging wat jaartjes langer door dan Robben en stopte pas op 39-jarige leeftijd met voetballen. Hij was toen speler van het Italiaanse Salernitana. Mogelijk had hij nog wat langer doorgespeeld, ware het niet dat hij betroffen werd door een zeer ernstig incident,

Problemen na operatie

Dat doet de Fransman uit de doeken in L'Équipe. De routinier kampte met wat knieproblemen en werd voortdurend opgelapt door de wedstrijden. Nadat er toch een test werd uitgevoerd, bleek Ribéry geen kraakbeen meer te hebben en moest hij geopereerd worden. Dat ging in eerste instantie goed, maar toen ontstonden er serieuze problemen.

In vijf maanden tijd was zijn been namelijk volledig ontstoken. "Ik slikte twee maanden pillen, maar de ontsteking had me volledig opgevreten." Het ging om de infectie Stapyloccus aureus, die erg gevaarlijk kan zijn. "Ik lag twaalf dagen in een Oostenrijks ziekenhuis. Ik was écht bang. Ze hadden mijn been misschien wel moeten amputeren."

Robben en Ribéry

Zo ver kwam het gelukkig niet, maar Ribéry besloot dat het mooi geweest was. Toen hij 39 jaar was stopte hij met voetballen. Hij beëindigde zijn loopbaan dus in Italië, maar was vooral bekend als speler van Bayern München. Met Der Rekordmeister won hij liefst negen landstitels, zes Duitse bekers en de Champions League (2013). De winnende goal in die finale werd gemaakt door Arjen Robben.

Robben en Ribery vormden jarenlang een gevreesd duo op de flanken. Ze werden omgedoopt tot Robbery en waren samen met onder meer Manuel Neuer, Thomas Müller, Bastian Schweinsteiger en Philipp Lahm dé gezichten van de Duitse topclub. Onlangs stonden de twee buitenspelers weer samen op het veld in het shirt van Bayern tijdens de toernooi ter nagedachtenis aan Franz Beckenbauer.

Arjen Robben en Franck Ribéry stonden deze maand weer samen op het veld © Getty Images

Littekens in gezicht

De ternauwernood voorkomen amputatie is niet de enige fysieke malheur die Ribéry kende in zijn leven. Al op jonge leeftijd raakte de Fransman betrokken bij een ernstig auto-ongeluk. Ribéry hield er twee littekens in zijn gezicht aan over. Een klein wonder, aangezien hij liefst honderd hechtingen nodig had ha de botsing.