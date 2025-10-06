Voetballer Saïd Benrahma is voor de rechter in Londen verschenen. Hij moet mogelijk de gevangenis in of een boete betalen omdat zijn bulldog een andere man heeft aangevallen.

Het verhaal rond de aanvaller gaat terug naar juli 2023. Toen woonde Benrahma in Oost-Londen en speelde hij voor West Ham United. De Algerijns international had toen twee honden in zijn bezit genaamd Ghost en Cali. Een van die twee XL Bulldogs zou een Engelsman genaamd Luke Rehbin aangevallen en verwond hebben. Mede daarom kreeg Benrahma twee aanklachten aan de broek.

In Engeland kan je aangeklaagd worden voor het 'bezitten van een hond die je niet onder controle hebt'. De straffen voor het plegen van dit begrijp zijn niet mals. Zo kan er door de rechter een boete opgelegd worden zonder limiet, kan Benrahma ontzegd worden ooit nog voor een hond te mogen zorgen en kan hij zelfs een gevangenisstraf krijgen. Donderdag moest de Algerijn voor de rechtbank verschijnen, maar hij kwam niet opdagen.

Benrahma

Algerijns international Benrahma begon zijn carrière in Frankrijk, maar in 2018 maakte hij de overstap naar Engeland om voor Brentford te spelen. Daar deed hij het zo goed, dat hij in 2021 na een jaar op huurbasis de definitieve stap naar West Ham United maakte voor een kleine dertig miljoen euro. In totaal speelde hij 155 officiële duels voor The Hammers en scoorde hij 24 keer. Vervolgens kwam Benrahma nog uit voor Olympique Lyon en nu speelt hij alweer een tijdje voor het Saoedische Neom FC.

Welke straf Benrahma boven het hoofd hangt is nog niet bekend. De kans is groot dat hij echter bij volgende rechtzaken ook niet aanwezig zal zijn, aangezien hij aan zijn verplichtingen bij Neom SC moet voldoen. Die club is hard bezig om de doelstelling te halen: het promoveren naar de hoogste divisie in Saudi-Arabië. Benrahma is ook een veertigvoudig international voor Algerije, waar hij samenspeelt met Anis Hadj Moussa (Feyenoord) en Ramiz Zerrouki (FC Twente). Benrahma heeft ook nog een Frans paspoort.