Het huwelijk tussen Wilfried Nancy en Celtic werd geen gelukkige. Toch gebruikte de Ierse oud-topkeeper Shay Given woorden die niet helemaal pasten in de situatie. Hij noemde de korte periode een 'absolute Holocaust'.

De 49-jarige Given werd gevraagd naar zijn mening over het ontslag van Nancy na slechts 33 dagen en acht wedstrijden aan het roer van de Schotse kampioen. Hij zei dat de periode 'van begin tot eind verschrikkelijk was', waarna Given de grove opmerking eruit floepte. Presentator Jason Mohammad van Final Score bood later in de uitzending zijn excuses aan voor het 'ongepaste taalgebruik'.

Shai Given 'schaamt zich dood'

Later op de dag realiseerde de oud-international van Ierland hoe fout hij zat. "Vanmiddag heb ik live op televisie een woord gebruikt waarvan ik de betekenis niet helemaal begreep, en dat ik zeker nooit meer zal gebruiken", schreef hij op X. "We hebben allemaal wel eens leegtes in onze kennis, en ik hoop dit aan te grijpen als een kans om in de toekomst beter geïnformeerd te raken."

"Ik ben oprecht diep beschaamd en bied mijn oprechte excuses aan aan iedereen die zich beledigd voelt", sloot Given af. Hij maakte ook bekend dat hij het geld dat hij verdiende aan de analyse tijdens de uitzending gaat doneren aan de Holocaust Educational Trust. Zij hebben als doel 'jongeren van alle achtergronden te onderwijzen over de Holocaust en de belangrijke lessen die daaruit getrokken kunnen worden voor vandaag'.

De Holocaust was de Jodenvervolging en massamoord die tijdens de Tweede Wereldoorlog plaatsvond door de nazi's. Naar schatting werden er 6 miljoen Europese joden - en 100.000 Nederlanders - vermoord. Dat gebeurde vooral in concentratiekampen, waarvan Auschwitz-Birkenau de bekendste is. Het wordt gezien als een van de ergste misdaden in de geschiedenis van de mensheid. Jaarlijks wordt de Holocaust nog op veel plekken herdacht.

Shay Given

Given was jarenlang het gezicht van de Ierse nationale ploeg. Hij speelde meer dan 130 interlands en was jarenlang aanvoerder. Given keepte in de Premier League voor clubs als Newcastle United, Aston Villa en Manchester City.