Bij de Eredivisie-wedstrijd tussen Heracles Almelo en sc Heerenveen kregen de gasten bij een voorsprong met 0-2 een strafschop. Die werd door Maxence Rivera aanvankelijk gemist, maar de pingel moest over en raakte toen wel het net: 0-3.

Een hoop tumult dus bij dat moment in de slotfase. ESPN-commentator Sjors Blaauw liet zich wellicht een tikje meeslepen, want hij uitte woorden op de televisiezender die daar eigenlijk niet thuishoren.

Uitpakken

Na de aanvankelijke misser van Rivera zei Blaauw: "Mooi gebaar van Brouwers, koop je geen kut voor." Daarmee doelde hij op de beslissing van captain Luuk Brouwer om de strafschop door Rivera te laten nemen. "Een mooi gebaar, maar dan moet hij dat wel uitpakken", zei de commentator toen.

Na 2️⃣ afgekeurde goals van sc Heerenveen poeiert Jacob Trenskow nu wél echt raak! 🚀#herhee pic.twitter.com/OiXN3D3oOg — ESPN NL (@ESPNnl) December 20, 2025

Nadat hij de schuttingtaal had geuit, kwam de commentator tot inkeer. "Sorry, mijn taalgebruik... Mooi gebaar van Brouwers, maar je koopt er helemaal niks voor", zo luidde de nieuwe versie.

Luuk Brouwers

Eerder in de pot was een wippertje van Brouwers afgekeurd. De aanvoerder bleek net buitenspel te staan."Zo’n treffer mag je eigenlijk niet afkeuren, al had ik een meter buitenspel gestaan", zegt hij via de clubkanalen. "Ik had een assist bij de afgekeurde goal en maakte de tweede. Ik had ze graag achter m’n naam gehad."

Over de penalty zei de aanvoerder: "Sejk stond bovenaan het lijstje, omdat Vente al gewisseld was. Maar ik gunde het aan Rivera, omdat hij in de competitie nog niet gescoord had. Sejk stond daar ook voor open, dus ook alle credits naar hem. In eerste instantie miste Maxence, dus ik was blij dat ‘ie opnieuw mocht en toen wel raak schoot."

