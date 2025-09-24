Wayne Rooney heeft openhartig gesproken over het alcoholprobleem waar hij mee kampte. De voormalig topvoetballer uit Engeland geeft toe dat hij er misschien niet meer was geweest zonder de hulp van zijn vrouw.

Rooney spreekt erover met Rio Ferdinand, zijn oud-teamgenoot bij Manchester United. In de podcast van Ferdinand vertelt de 39-jarige Rooney uitgebreid over zijn problemen. De 120-voudig international van Engeland (53 goals) bekent dat hij zelfs oogdruppels gebruikte en kauwgom kauwde voordat hij naar de training ging, om zijn probleem voor trainer Sir Alex Ferguson te verbergen.

'Dan scoorde ik twee doelpunten'

"Ik hield ervan om uit te gaan en tijd door te brengen met mijn vrienden", legt de all-time topscorer van Manchester United (253 doelpunten) uit. "Het kwam op een punt dat ik te ver ging, natuurlijk. Het was een periode in mijn leven waarin ik het erg moeilijk had, met alcohol. Ik dacht dat ik nergens terechtkon. Ik wilde eigenlijk niemand belasten."

"Ik herinner me dat ik naar de training ging en oogdruppels in deed, kauwgom kauwde. Ik dronk twee dagen achter elkaar. Ik ging trainen en in het weekend scoorde ik twee doelpunten, en daarna ging ik weer twee dagen achter elkaar drinken", blikt hij terug.

De cruciale rol van zijn vrouw

De werkloze trainer – vorig seizoen nog aan het roer bij Plymouth Argyle – benadrukt dat zijn vrouw van cruciaal belang was en zelfs zijn leven heeft gered: "Coleen is fantastisch. Al toen ik 17 was, begreep ze me, kende ze mijn gedachten en wist ze dat ik een beetje excentriek was. Ik hield van voetbal. Ik was geobsedeerd door voetbal, maar ik hield er ook van om uit te gaan. Dat begreep ze al heel vroeg en ze hield het onder controle. En soms dacht ik: 'Wat ben ik aan het doen?' Eerlijk gezegd geloof ik dat als zij er niet was geweest, ik dood zou zijn geweest."