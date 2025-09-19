Wayne Rooney en zijn vrouw Coleen Rooney zijn vaak voer voor de Britse tabloids. Schijnbaar zit de voormalig topspits daar niet zo mee, want de Engelsman heeft een anekdote verteld die niet had misstaan in een roddelblad.

Rooney blikt in zijn The Wayne Rooney Show terug op 2020, toen Liverpool eindelijk weer eens kampioen van Engeland werd. Zijn vrouw Coleen was verheugd dat The Reds eindelijk een einde hadden gemaakt aan een lange periode van 30 jaar waarin de club wachtte op de titel.

Coleen pakte een vlag van Liverpool, begaf zich naar het balkon van hun huis en hing het vod daar op. Dat beviel Wayne niet, want hij heeft een diepe band met Everton, de blauwe club van Liverpool.

Opgesloten

"Het was in ons oude huis", vertelt Rooney. "En boven de deur hangt een klein balkon. Daar had ze een vlag opgehangen. Ik zei haar dat ze die vlag moest verwijderen. Ze ging naar boven en klom het balkon op. Toen heb ik haar buitengesloten. Ik heb haar vlak daarna weer naar binnen gelaten, maar ze was woedend! En ook nu nog hebben Coleens ouders kampioensvlaggen thuis opgehangen."

Liverpool

Rooney vertelde het verhaal vanwege een pikante clash die dit weekend op het programma van de Premier League staat. Liverpool, getraind door Arne Slot, krijgt Everton op bezoek. Rooney debuteerde in 2002 bij Everton, toen getraind door David Moyes, die later nog terecht kwam bij Manchester United, als opvolger van Alex Ferguson. Ook speelde Rooney 13 jaar bij Manchester United.

In zeven duels van Everton uit tegen Liverpool won Rooney geen enkele keer. "De dagen voor die wedstrijd maakten me ziek", vertelt Rooney. "De hele week was een verschrikking. Iedereen in en rond de club praat over die wedstrijd. En als je verliest, dan wrijven fans van Liverpool dat in je gezicht. In mijn tweede periode bij Everton zorgde ik ervoor dat in de aanloop de televisies waren uitgeknipt. Dus dan vingen we niets op van de voorbeschouwingen."

Arne Slot

Arne Slot is prima aan het seizoen begonnen met Liverpool. Wel wil de Nederlander het beeld bestrijden dat Liverpool simpelweg hets succes opkoopt. Gevraagd naar de wankele start van Florian Wirtz, antwoordde Slot: "De reden zijn Bournemouth, Newcastle, Arsenal en het team waar we afgelopen weekend tegen speelden, dat vorig seizoen 14 goals incasseerde."

"Er is zoveel aandacht voor onze nieuwe aanwinsten, vooral van analisten die de voorkeur geven aan andere teams in het land. Ze blijven maar herhalen dat we 450 miljoen pond hebben uitgegeven, maar vergeten altijd dat we spelers voor 300 miljoen hebben verkocht."

Alles over Premier League

Check hier het laatste nieuws over de Premier League, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.