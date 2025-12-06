Nederland hoorde vrijdag bij de langdradige loting van het WK voetbal tegen welke landen het speelt in 2026. Bijna dan, want alleen Japan en Tunesië werden bekend. De laatste tegenstander komt uit het play-off-pad met Oekraïne, Zweden, Polen en Albanië. Een dag na de loting volgde opnieuw een samenkomen in Washington, waar het precieze speelschema en de speelsteden bekend werden gemaakt.

Groep F, dat is de poule waar het allemaal in gaat gebeuren komende zomer voor het Nederlands elftal en Ronald Koeman. De winnaar van de groep neemt het op tegen de nummer twee van poule C. Dit zorgt ervoor dat het een mogelijkheid is dat Marokko en Nederland elkaar al in de ronde van de laatste 32 treffen. Verder bestaat die groep uit Brazilië, Haïti en Schotland.

"Ik denk dat het zwaarder had gekund", zei bondscoach Ronald Koeman vrijdag na de loting. "Je kijkt natuurlijk naar de indeling van de vier potten. Noorwegen in pot 3 en mogelijk Italië in pot 4 waren zware tegenstanders geweest."

Speelschema Nederlands elftal WK 2026

Nederland begint op 14 juni met een wedstrijd tegen Japan. Die wedstrijd is om 22.00 uur Nederlandse tijd. Daarna volgt een confrontatie met het winnende land van de play-offs. Die wedstrijd is op 20 juni, om 19.00 uur. Afsluitend volgt de confrontatie met Tunesië op 26 juni. De aftraptijd: 01.00 uur.

Nachtmerrie Ronald Koeman komt uit

Nederland speelt de groepsduels in Dallas, Houston en Kansas City. Vooral Dallas en Houston zijn erg warm in de zomer. Daarmee komt de nachtmerrie van Ronald Koeman uit. "Ik heb het WK van 1994 als speler meegemaakt. Toen verloren we in Dallas van Brazilië. Ik weet nog goed hoe warm het daar was. Ik zei het al, alsof ik op klompen aan het spelen was op die warme grasmat."

Toch zullen de omstandigheden anders zijn dan in de jaren 90. De stadions van Dallas en Houston hebben een dak en beschikken over airconditioning. Kansas City (Arrowhead) is een openluchtstadion.

