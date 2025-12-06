Het Nederlands elftal weet welke landen het zal treffen in de groepsfase van het WK voetbal komende zomer in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman stuit op Japan en Tunesië, terwijl de derde tegenstander nog bepaald moet worden. Dat wordt Zweden, Polen, Oekraïne of Albanië. Oud-international Hedwiges Maduro reageert op de pittige uitdaging.

Maduro is duidelijk onder de indruk van de loting. "Ik vind de poule van Nederland best lastig te beoordelen", begint hij tegen Sportnieuws.nl. Vooral het duel met Japan baart hem zorgen. "Toen Japan eruit kwam, dacht ik: oef, dat is écht pittig. Ze hebben het tactisch en technisch uitstekend voor elkaar én spelen altijd vanuit de discipline. Dat wordt echt een heel lastig land om tegen te spelen. Die hebben laatst ook gewonnen van het sterkste elftal van Brazilië (3-2), dat zegt wel wat."

Tunesië: een onvoorspelbare tegenstander

De tweede tegenstander van Oranje, Tunesië, is minder bekend terrein voor Maduro. De Noord-Afrikanen verkeren echter in bloedvorm. Tunesië presteerde uitstekend in de WK-kwalificatie: negen overwinningen, één gelijkspel, geen tegengoals en 22 gescoorde doelpunten. "Zó, dat is overtuigend", reageert Maduro bewonderend op deze statistieken. Toch is hij van mening dat Oranje deze wedstrijd moet winnen. "Natuurlijk."

Wie wordt de derde opponent?

Naast Japan en Tunesië krijgt Nederland te maken met een derde tegenstander, maar die is nog niet bekend. Het wordt een van de volgende landen: Zweden, Polen, Oekraïne of Albanië. Maduro heeft een duidelijke voorkeur. "Nou, dan speel je het liefst tegen Albanië", zegt hij.

"Je wil in ieder geval niet tegen Polen spelen, want dat is écht een taaie ploeg. Daar heeft Oranje al twee keer gelijk tegen gespeeld. En Zweden heeft ook absolute topspelers met Alexander Isak en Viktor Gyökeres. Dus dan moet je hopen op Oekraïne of Albanië, maar het is duidelijk dat Nederland de meeste kwaliteit heeft."

Speelschema van Oranje

De exacte locaties van de wedstrijden worden zaterdagavond om 18.00 uur bekendgemaakt tijdens het vervolg van de loting. Wel is al duidelijk dat Oranje op zondag 14 juni de WK-campagne start, gevolgd door wedstrijden op zaterdag 20 juni en donderdag 25 juni.