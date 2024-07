Vrouw van Duitse voetballer Niclas Füllkrug steelt de show met jurk op tribunes bij weergaloze clash op EK

Niclas Füllkrug was bij het EK voetbal in Duitsland de vaste invaller bij het gastland. In de eerste vier duels van de Duitsers maakte hij twee treffers. Zijn vrouw had dus alle reden tot juichen. Aan dat laatste kwam vrijdagavond voor haar helaas een einde, maar op de tribunes stal zij nog wel voor één keer de show.

De vrouw van de Borussia Dortmund-aanvaller is Lisa Füllkrug. Zij was vrijdag ook aanwezig bij de kwartfinale tussen Spanje en Duitsland. Voor de gelegenheid had ze een creatie aangetrokken die prima aansloot bij de gebeurtenis. In haar jurk is namelijk stof verwerkt van her Duitse tenue.

Tenue

Bild legt uit dat bij de hals stof is geknipt uit een shirt van Die Nationalmannschaft. Het gaat om het deel dat over de schouders richting de arm loopt en dan specifiek het patroon van witte en gekleurde, vooral rode strepen. De jurk is ontworpen en gemaakt door Fiona Rörig, die zelf ook echt achter de naaimachine heeft gezeten.

Eerder trok Lisa Füllkrug ook al de aandacht bij Euro 2024, bijvoorbeeld in de wedstrijd in de groepsfase tegen Denemarken, toen ze verscheen in een roze jurk. Dat sloot weer aan bij de roze tenues van Duitsland op die dag. Veel fans noemen dat 'het barbyshirt'.

Füllkrug

Niclas Füllkrug kun je vergelijken met Wout Weghorst bij Oranje. Hij komt erin als er iets geforceerd moet worden, als de ruimtes wat groter worden bij de opponent. Als hij heeft gescoord brullen de fans van Duitsland gelijktijdig zijn naam uit. Probeer het zelf eens: Füllkrug is een behoorlijk lekkere naam om heel luid en duideelijk uit te spreken.

Lisa Füllkrug © Getty Images

Duitsland in rouw

Füllkrug begon ook in de kwartfinale op de bank. Tegen Spanje mocht hij wel weer in de tweede helft invallen. Opnieuw was de supersub bijna trefzeker, maar één keer raakte hij de paal en in de laatste seconde van de verlenging ging zijn kopbal rakelings langs. Daardoor kwamen er geen strafschoppen. Spanje zegevierde in de prachtige kraker met 2-1 en dompelde het gastland zo in rouw.

