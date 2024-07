Keiharde kritiek op scheidsrechter na Spanje - Duitsland: 'Echt heel erg slecht, die mag naar huis'

Hij was al onderwerp van gesprek tijdens Nederland - Frankrijk en ook tijdens de kwartfinale tussen Spanje en Duitsland viel scheidsrechter Anthony Taylor enorm op. En dat is voor een scheidsrechter geen goed teken. Hij liet een aantal harde overtredingen onbestraft en zag een discutabel penaltymoment over het hoofd. Duitse en Spaanse media zijn keihard voor de Engelse scheidsrechter.

De kwartfinale tussen de twee topteams begon al met een paar spijkerharde overtredingen. Zo haalde Toni Kroos in zijn allerlaatste wedstrijd de Spanjaard Pedri hard onderuit, die meteen huilend gewisseld moest worden. De Duitser kreeg overigens geen geel en zo zag Taylor nog wel meer over het hoofd.

In de verlenging mochten de Duitsers zich beklagen, na een handsbal van Marc Cucurella. De Spaanse verdediger kreeg de bal op de hand, maar de VAR vond het niet eens nodig dat Taylor kwam kijken. Zo was de scheidsrechter wederom bij een discutabel moment betrokken op dit EK.

Duitsland in rouw op EK: Spanje ontsnapt en dankt scheidsrechter in krankzinnige kraker Spanje heeft Duitsland verslagen in de kwartfinale van het EK voetbal 2024: 2-1 na verlenging. Na negentig minuten was het 1-1. Mikel Merino was het goudhaantje, waardoor het gastland uitgeschakeld.

'Heel Duitsland is verbaasd'

De Duitse krant BILD snapt helemaal niets Taylor. De krant vindt dat Duitsland een penalty had moeten krijgen. 'Heel voetballend Duitsland is verbaasd over deze beslissing." Oud-scheidsrechter Torsten Kinhöfer is ook duidelijk. "Voor mij was het een penalty omdat de hand van het lichaam af was. Maar voor Taylor was het een natuurlijke beweging,"

Bekijk hier de goals van Duitsland - Spanje in de kwartfinale op het EK Spanje is de eerste halve finalist van het EK 2024. Gastland Duitsland redde het niet: 2-1. Na negentig minuten was het 1-1. De beslissende goal kwam in de laatste minuut van de verlenging.

Sky Sports Germany spreekt van 'het drama van de extra tijd' na het handsmoment. "Er had zelfs een strafschop kunnen volgen na een handsbal van Marc Cucurella. De Engelse scheidsrechter Anthony Taylor besloot dat niet te doen."

Ook boosheid in Spanje

In Spanje gaat het vooral over de hoeveelheid schoppen die Taylor onbestraft liet. "Taylor stofte de regelgeving uit de jaren '70 af om kaarten te sparen", aldus Marca. Ook El Mundo Deportivo hekelde het handelen van Taylor na een overtreding op Lamine Yamal. "De scheidsrechter bestrafte het niet eens met een overtreding." Het penaltymoment werd wel aangehaald door Sport, dat spreekt van een 'controversieel' moment.

'Zijn ze helemaal gek geworden?!': Engelse arbitrage wéér flink onder vuur na 'schandalige penalty' op EK De Engelse arbitrage staat er slecht op. Na de afgekeurde goal van Xavi Simons bij Nederland - Frankrijk was Anthony Taylor de gebeten hond. Zaterdagavond was Michael Oliver de sjaak. Hij en zijn arbitrale assistenten drukten een enorme stempel op Duitsland - Denemarken.

Kritiek uit Nederland

Theo Janssen was tijdens Studio Fußball ook hard voor Taylor. "Echt heel erg slecht, die mag naar huis. Scheelt ook in tijd denk ik, want die man praat zo veel. Hij geeft gele kaarten wanneer het niet nodig is en andersom. En hij moet gewoon een penalty geven." Hij kreeg bijval andere journalisten.

Anthony Taylor. Hoe is het mogelijk op dit niveau. — Mikos Gouka (@MikosGouka) July 5, 2024

U Niemców najlepszy Anthony Taylor. Skandalicznie sędziowanie. #ESPGER — Andrzej Twarowski (@TwaroTwaro) July 5, 2024

Afgekeurde goal Xavi Simons

In Nederland lag Taylor al onder een vergrootglas na Nederland - Frankrijk. Toen werd de goal van Xavi Simons afgekeurd vanwege buitenspel van Denzel Dumfries. Ook daar vond de VAR het niet nodig om Taylor naar het scherm te roepen, terwijl de meningen verdeeld waren.

Alles over het EK

Bekijk op onze speciale pagina over het EK voetbal al het laatste nieuws rond Nederland en andere landen. Check verder ook alle standen, wedstrijden en selecties.