Duitsland in rouw op EK: Spanje ontsnapt en dankt scheidsrechter in krankzinnige kraker

Spanje heeft Duitsland verslagen in de kwartfinale van het EK voetbal 2024: 2-1 na verlenging. Na negentig minuten was het 1-1. Mikel Merino was het goudhaantje, waardoor het gastland uitgeschakeld.

De kwartfinale tussen de beide drievoudig Europees kampioenen stelde niet teleur. Spanje had het betere begin en gaandeweg de eerste helft beet Duitsland van zich af, waarna Spanje het beste van het spel had in het laatste kwartier.

Vanaf dat moment richtte La Furia Roja zich op het vasthouden van die marge en was de bal vooral op de Spaanse helft te vinden. De Duitse druk werd vervolgens alsmaar groter en de mannen in rood kregen het Spaans benauwd.

Paniek

Niclas Füllkrug mikte op de paal, daarvoor werd een bal van Kai Havertz netaan geblokt door de glijdende Daniel Carvajal. En na te ver uitkomen van Spanje-keeper Unai Simón, na een matige uittrap, wipte Havertz de bal bijna binnen. Zo ging het maar door, waarbij alles wat Spanje in de vorige duels liet zien nu totaal ontbrak. Er was regelrechte paniek in plaats van veel balbezit en controle.

Florian Wirtz

In de 89e minuut gebeurde wat onvermijdelijk bleek: Spanje kon de gaatjes niet meer dichten. Florian Wirtz, de 21-jarige aanvallende middenvelder die landskampioen werd met Bayer Leverkusen, tikte na een doorgekopte voorzet binnen. Dat deed hij slim: hij drukte de bal omlaag, waardoor er een lastig in te schatten stuit ontstond.

Verlenging

Spanje toonde in de eerste verlenging meer initiatief. Na de Duitse stormloop in de tweede helft, en de ietwat defensieve wissels van bondscoach Luis de la Fuente Castillo, was dat een onverwachte ommekeer. Halverwege de tweede verlenging claimde Duitsland een penalty, nadat Musiala de bal tegen de arm van Cucurella knalde. Arbiter Taylor vond dat er niks strafbaars had voorgevallen.

Uiteindelijk kopte Mikel Merino van Real Sociedad Spanje naar de halve finale, na een assist van Olmo. Füllkrug had in de slotsecondes de gelijkmaker nog op zijn voet. De bal ging rakelings naast.

Toni Kroos

Voor middenvelder Toni Kroos zit het er nu op. De 34-jarige Kroos, in 2014 wereldkampioen met Duitsland, gaat per direct met pensioen.

