Veelbesproken Engelse scheidsrechters fluiten eerste kwartfinales EK, Nederlandse VAR bij Portugal - Frankrijk

De UEFA heeft Pol van Boekel aangesteld als VAR bij Portugal - Frankrijk. De eerste twee kwartfinales worden allebei gefloten door Engelse scheidsrechters die eerder dit toernooi al in opspraak kwamen.

De eerste kwartfinale vrijdag, Spanje - Duitsland, staat onder leiding van Anthony Taylor. De Engelsman floot al twee potjes op dit Europees Kampioenschap, waaronder Frankrijk - Nederland in de groepsfase. Daarin keurde de arbiter een goal van Xavi Simons af, omdat Denzel Dumfries hinderlijk buitenspel zou hebben gestaan. Die beslissing kon op veel onbegrip rekenen, omdat veel mensen vonden dat Dumfries weinig invloed op het spel had. Taylor hanteerde ook de fluit bij Oekraïne - België, de laatste groepswedstrijd die net als Frankrijk - Nederland in 0-0 eindigde.

Nederlands elftal 'beroofd van overwinning' tegen Frankrijk: 'Dit is een vreselijke beslissing' In binnen- en buitenland is er verbazing alom over de afgekeurde goal van Xavi Simons. Denzel Dumfries zou hinderlijk buitenspel staan, maar (oud) scheidsrechters Mario van der Ende en Danny Koevermans vinden het een zeer discutabele beslissing van Anthony Taylor.

Onweer

Michael Oliver moest al drie potjes in goede banen leiden. In de eerste groepsronde floot hij Spanje - Kroatië (3-0) en in de week erop had de 39-jarige dienst tijdens Slowakije - Oekraïne (1-2). Duitsland - Denemarken stond ook onder Olivers leiding en daarover werd wel het een en ander gezegd. Allereerst moest hij de wedstrijd staken vanwege onweer rondom speelstad Dortmund.

'Zijn ze helemaal gek geworden?!': Engelse arbitrage wéér flink onder vuur na 'schandalige penalty' op EK De Engelse arbitrage staat er slecht op. Na de afgekeurde goal van Xavi Simons bij Nederland - Frankrijk was Anthony Taylor de gebeten hond. Zaterdagavond was Michael Oliver de sjaak. Hij en zijn arbitrale assistenten drukten een enorme stempel op Duitsland - Denemarken.

In de tweede helft keurde de scheidsrechter een doelpunt van Denemarken af, om een minuut later een discutabele strafschop toe te kennen. De UEFA treft hem kennelijk weinig blaam, want Oliver wordt dus beloond met een vierde wedstrijd op het toernooiJ: kwartfinale Portugal - Frankrijk.

Nederlandse inbreng

Daarin wordt Oliver ondersteund door Pol van Boekel, die de rol van videoscheidsrechter op zich neemt. De 48-jarige Van Boekel was ook al de VAR bij groepswedstrijden Roemenië - Oekraïne (3-0) en Servië - Slovenië (1-1) en achtste finale Frankrijk - België (1-0). Die wedstrijden was Rob Dieperink de VAR-supervisor, maar die vacature wordt nu vervuld door Lutz Michael Fröhlich.

Scheidsrechter Oranje

De winnaars van de kwartfinales op vrijdag treffen elkaar dinsdagavond in de halve finale. De dag erna wordt de andere halve finale gespeeld. De ploegen die zaterdag in de andere kwartfinales aan het langste eind trekken, komen daarin in actie. Welke scheidsrechters zaterdag in actie komen, wordt donderdag bekend gemaakt. Dan weet dus ook het Nederlands elftal welke arbiter het ontmoet.

Alles over het EK voetbal

Bekijk op onze speciale pagina over het EK voetbal al het laatste nieuws rond Nederland en andere landen. Check verder ook alle standen, wedstrijden en selecties.