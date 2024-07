'Ik denk dat de UEFA het verbiedt': zorgen in Duitsland om roze haar Robert Andrich

Robert Andrich houdt de gemoederen flink bezig in Duitsland. De middenvelder van de nationale ploeg en Bayer Leverkusen heeft zijn haar roze geverfd. Oud-keeper Jens Lehmann (54) is bang dat Andrich met die kleur niet mag spelen.

Duitsland speelt vrijdagavond om 18:00 uur tegen Spanje. Dat doet het in het witte shirt, met zwarte, rode en gele accenten. Andrich haalde inspiratie voor zijn haarkleur uit het uittenue, dat roze met paars is. Helaas voor hem spelen de Duitsers daar vrijdag niet in.

Geen basisplaats Andrich

" Ik verwacht dat de UEFA haarkleuren zoals die van Andrich gaat verbieden. Want dat kan tot verwarring leiden bij tegenstanders", zei Lehmann vrijdag bij WELT TV. En wie weet heeft de analist gelijk gekregen, want Andrich start niet voor Duitsland tegen Spanje. Emre Can krijgt op het middenveld de voorkeur boven de speler van Bayer Leverkusen, die tot nu toe iedere keer begon. Wel staat Andrich op scherp, dus misschien heeft zijn wisselbeurt daar mee te maken.

Andrich was niet de enige die vrijdag in de kappersstoel ging zitten. Ook Toni Kroos liet zich onder handen nemen door een kapper. In tegenstelling tot zijn ploeg- en landgenoot heeft hij er geen gekke kleurtjes in verwerkt.

Frivole kapsels Andrich

Andrich speelde de achtste finale tegen Denemarken met geblondeerd haar. Daar zei hij over: " Ik heb er lang over nagedacht om het opnieuw te kleuren. Voor degenen die mij al een tijdje volgen of mijn vrienden en familie: die zijn niet verrast." Maar wellicht waren ze wel verrast door de nieuwste lik verf: knalroze.

Overigens had hij die kleur ook al eens. In november 2022 stond hij ineens op het trainingsveld van Bayer Leverkusen met roze haar. Hij kreeg als eerbetoon aan de excentrieke basketballer Dennis Rodman ook al eens de bijnaam Robman.

