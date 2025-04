Vrouw van Joël Veltman baalt flink van verhaal over bruiloft van tien jaar geleden

De vrouw van Joël Veltman heeft zich op niet misverstane wijze uitgelaten over een verhaal dat al vaker in de media is verschenen over haar bruiloft met de voormalig Ajax-speler.

"Als je eigen carrière te onbelangrijk is om over te praten, moet je maar verhalen verzinnen over een bruiloft van bijna 10 jaar geleden", schrijft ze op sociale media. De post wordt vergezeld met enkele lachende emoji's.

Naomi Veltman doelt op een verhaal van entertainer Joël Borelli, die eerder in De Rood Wit Podcast een ludieke anekdote vertelde en vervolgens in een speciale voetbalshow van Sportnieuws.nl hier nog een keer op terugkwam. Hij was destijds geboekt als zanger en verkeerde vanwege de behaalde landstitel van PSV (een dag voor de bruiloft, red.) naar eigen zeggen in 'een baldadige stemming'. "Ik heb er toen een beetje lopen klooien. Uiteindelijk heb ik volgens mij een keer geroepen, waar blijft die schaal met bitterballen?"

Naomi Veltman vindt de ontstane nasleep vervelend. "Dit hoort een professionele zanger te zijn die wordt geboekt door een stel voor hun mooiste dag. Vervolgens zoekt hij op de haverklap de pers op met een verhaal over een liedje dat hij nooit heeft gezongen", stelt ze.

Borelli geeft in de videoshow van Sportnieuws.nl aan dat hij een ludiek liedje online had gezet met teksten als 'daar loop je alleen op een stil Leidseplein, jij zou ook zo graag kampioen willen zijn'. "Dat is uiteindelijk gelinkt aan die bruiloft", zegt Borelli, die het betreffende liedje dus niet op het huwelijksfeest heeft gezongen. "Uiteindelijk viel het reuze mee hoor, maar ik heb er wel een beetje lopen stieren. Dat doe ik altijd."

