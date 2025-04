'Onruststoker' Noa Lang plaatst spraakmakende foto op sociale media: 'Dan forceer je gewoon een breuk'

Noa Lang weet keer op keer de spotlights te halen. De excentrieke voetballer doet dat met zijn spel, raps en acties op sociale media. Dit keer heeft hij de woede van veel PSV-fans op zijn hals gehaald.

Lang verloor zondag met PSV in eigen huis van Ajax. De Amsterdammers stelden daarmee zo goed als zeker de titel veilig, aangezien het gat met nog zeven wedstrijden te gaan in de Eredivisie negen punten is. Na afloop van het duel had Lang een kort maar krachtige boodschap over de titelstrijd.

"Twee keer verloren van Ajax. Dan zijn ze beter dan wij", waren de woorden van Lang bij ESPN. "We kunnen niet over het kampioenschap praten. Eigen schuld, dikke bult."

"Twee keer verloren van Ajax. Dan zijn ze beter dan wij", waren de woorden van Lang bij ESPN. "We kunnen niet over het kampioenschap praten. Eigen schuld, dikke bult."

'Onruststoker' Noa Lang plaatst mysterieuze foto

Alsof de nederlaag nog niet voldoende pijn deed, plaatste Lang twee dagen na de verloren topper ook nog eens een foto op zijn Instagram Story waarin hij te zien was met een Ajax-shirt - van zijn goede vriend Brian Brobbey. Ook is zijn nieuwe tattoo The World is Yours deels te zien. Lang was er ook als kippen bij om de nieuwste post van Brobbey te liken en een hartje achter te laten, vlak na de nederlaag van PSV tegen Ajax.

Het is dan ook niet duidelijk met wat voor motief Lang deze foto plaatst, al zijn PSV-fans er niet blij mee. De aanvaller wordt weggezet als 'onruststoker'. 'Beetje prikkelen mag wel. Maar het houdt een keer op, vooral na zondag. Dan snap je het niet of wil je het niet snappen en forceer je gewoon een breuk', schrijft een andere PSV'er. Lang heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij het jammer vond dat hij in de winterstop niet naar Napoli mocht.

De betreffende post van Noa Lang:

Foto met een ajax-shirt over je schouders op insta zetten 2 dagen nadat je definitief de titel hebt verspeeld notabene tegen hun, had hem gwn aan Napoli verkocht in de winter, onruststoker dat ie is. pic.twitter.com/UWT6tjw5dn — Twan (@PSVTwan) April 1, 2025

Transfer op komst?

Lang kwam in de zomer van 2023 naar PSV en werd in zijn eerste jaar gelijk kampioen. Toch was het op persoonlijk vlak behoorlijk teleurstellend, aangezien hij een groot deel van het seizoen geblesseerd was. PSV was favoriet om opnieuw kampioen te worden, alleen kreeg na de winterstop te maken met een enorme implosie. Vanaf januari werden er nog maar 13 punten gepakt, terwijl Ajax er 28 veroverde.

Een tweede titel voor Lang lijkt er niet meer in te zitten, afgaande op zijn eigen woorden. "Voor mij is het in mijn hoofd geen vraagteken wat ik wil doen na dit seizoen. Maar ik ga jullie daar over laten speculeren. Voor mij staat het al vast. Jullie zullen het vanzelf horen", sprak hij tegen Sportnieuws.nl.

