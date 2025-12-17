Raphinha werd niet opgenomen in het Elftal van het Jaar van de FIFA en zijn vrouw reageerde daarop met een vlijmscherpe opmerking. Ze is er duidelijk niet van gediend dat een van de sterspelers van FC Barcelona het moet afleggen tegen andere voetballers die in haar ogen minder hebben gepresteerd dan haar man.

De partners van topvoetballers uiten regelmatig hun mening over de prestaties van hun mannen op het veld, en hoe zij worden behandeld door fans, media en zelfs hun eigen clubs. Natalia Rodrigues Belloli, de vrouw van Raphinha, heeft zich nu bij deze groep gevoegd. Ze haalde keihard uit naar de keuzes voor het FIFA 'The Best' Elftal van het Jaar, dat dinsdag in Doha bekend werd gemaakt.

'Ze verbergen het niet eens meer'

Haar partner, de vleugelaanvaller van FC Barcelona, werd niet opgenomen in dit prestigieuze elftal. Zijn wederhelft lanceerde daarop een felle aanval op de FIFA. "Ze verbergen het niet eens meer. 62 goals en assists… maar hij verdiende het niet om in het elftal te staan. ONRECHT", schreef ze woedend. Dat bericht verwijderde ze al snel weer van sociale media, maar toen waren de screenshots al gemaakt.

🚨📲 𝗡𝗘𝗪: Raphinha’s wife on IG: "They don’t even hide it anymore!" pic.twitter.com/K4W3GJ3iU2 — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) December 16, 2025

Andere spelers wel

Spelers die wel werden opgenomen in het beste jaarelftal van de FIFA waren onder meer Virgil van Dijk, Raphinha's ploeggenoten Lamine Yamal en Pedri, Cole Palmer (Chelsea) en veel spelers van Champions League-winnaar PSG.

Moeilijke bekerwedstrijd

Terwijl de uitreiking van het prijzengala van de FIFA bezig was, hadden de spelers van FC Barcelona hele andere dingen aan hun hoofd. In de Spaanse beker hield een derdedivisionist de topclub zwaar in bedwang. De Nederlander Frenkie de Jong moest er aan te pas komen om de impasse te doorbreken.

Frenkie de Jong maakt het verschil

De Jong heeft FC Barcelona met een assist aan een moeizame bekeroverwinning op derdeklasser Guadalajara geholpen. De middenvelder van Oranje gaf een kwartier voor tijd de voorzet waaruit de Deen Andreas Christensen de openingstreffer maakte. Marcus Rashford bepaalde in de slotminuten de eindstand op 0-2. Raphinha bleef de hele wedstrijd op de bank.

Rentree aanvoerder

De eerste bekerwedstrijd van het seizoen voor Barcelona betekende de rentree van Marc-André ter Stegen. De Duitse doelman ontbrak ruim een half jaar door een rugblessure. De Jong, die het hele duel meedeed, plaatste zich met FC Barcelona voor de achtste finales van het Spaanse bekertoernooi.