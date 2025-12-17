Virgil van Dijk zit niet bepaald in de beste fase van zijn loopbaan, maar heeft toch een bijzonder aandenken overgehouden aan 2025. Dankzij de FIFA heeft de verdediger van het Nederlands elftal en Liverpool weer een nieuwe prijs te pakken. Dat geldt ook voor de Nederlandse Sarina Wiegman, terwijl een aantal andere landgenoten misschien op meer hadden gehoopt.

Het einde van het kalenderjaar nadert en dus is het weer tijd voor The Best FIFA Football Awards. Het regende weer prijzen in naam van de voetbalbond en ook Nederland kon een beetje juichen. Zo won Sarina Wiegman de prijs van Coach van het Jaar.

Dat was alweer voor de vijfde keer in haar roemruchtige carrière, na eerdere prijzen in 2017, 2020, 2022 en 2023. Ze liet dit jaar onder meer landgenote Renée Slegers achter zich. Wiegman won deze zomer het EK vrouwenvoetbal met Engeland. Overigens was het een feest der herhaling bij de prijzen voor de vrouwen, want Aitana Bonmatí won voor het derde jaar op rij de prijs voor beste speelster.

Eervol nieuws Virgil van Dijk

Van Dijk was de andere Nederlander die kon juichen. De aanvoerder van Liverpool werd in het voorjaar landskampioen met The Reds van Arne Slot. Hoewel hij sinds de zomer net als het hele elftal moete heeft om zijn draai te vinden, is hij door de FIFA vanwege zijn sterke eerste maanden van het seizoen beloond met een plek in het Team van het Jaar.

Hij is de enige speler van Liverpool. Niet geheel verrassend is Champions League-winnaar Paris Saint-Germain hofleverancier. Achraf Hakimi, Willian Pacho, Vitinha, Nuno Mendes en Ousmane Dembélé zitten ook bij de beste elf, net als Gianluigi Donnarumma. Hij vertrok deze zomer van PSG naar Manchester City.

De andere spelers waren Cole Palmer (Chelsea), Jude Bellingham (Real Madrid), Pedri (FC Barcelona) en Lamine Yamal (FC Barcelona). Dembélé werd, nadat hij eerder al de Gouden Bal won, verkozen tot beste speler.

Geen prijs voor Arne Slot

Een aantal andere Nederlanderes waren genomineerd. Vivianne Miedema greep naast de prijs voor het mooiste doelpunt van het jaar (de Marta Award). Arne Slot zat bij de beste trainers van het afgelopen kalenderjaar, maar moest zijn meerdere erkennen in Luis Enrique. De Spanjaard won met PSG de Champions League.

Alles over Premier League

Check hier het laatste nieuws over de Premier League, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.