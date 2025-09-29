De vrouw van René van der Gijp heeft een roerige week achter de rug. Minouche van der Gijp onthulde dat ze werd bedreigd na haar kritiek op Vandaag Inside-gast Wierd Duk. Zondag liet ze echter weten veel steun te hebben gekregen.

Het verhaal rond Minouche van der Gijp begon met haar kritiek op Wierd Duk. Ze vindt de journalist, die haar man op woensdagen vervangt bij Vandaag Inside, een 'inhumane mafklapper', zo meldde ze via haar story's op Instagram. Bij sommige fans van Duk en het programma schoot deze kritiek in het verkeerde keelgat. Zo zou de bekende analist Johan Derksen niet blij zijn met de kritiek van mevrouw Van der Gijp op Duk.

Bedreigingen

Andere mensen gingen echter een stuk verder. Veel te ver, aldus Van der Gijp via story's. "Na een week van demoniserende aanvallen, bedreigingen, haatdragende uitingen en systematische pesterijen is voor mij de grens bereikt. Het lijkt bijna op een gerichte haatcampagne tegen mij. Zodanig dat ik mijn kinderen moet waarschuwen om alert te zijn in hun eigen omgeving, dan is dat ziekelijk", zo vertelt Van der Gijp op haar story's over de afgelopen week.

Van der Gijp sprak zich in de uitzendingen van Vandaag Inside nog niet uit over de 'haatcampagne' tegen zijn vrouw. Minouche van der Gijp is zelf op vakantie in Marrakech, waar ze geniet van een aantal mooie dagen met een van haar vriendinnen.

Steun voor Van der Gijp

Van der Gijp liet zondag via haar Instagram weten dat ze een hoop mooie steunberichten heeft gekregen na haar heftige verhaal over de bedreigingen. "Iedereen ontzettend bedankt voor alle steun. Ik heb alles gelezen, maar ik kan helaas niet op iedereen reageren. Gezien de massale reacties kan ik wel zeggen: de goede zijn met meer", laat Van der Gijp weten met een hartje bij de tekst gevoegd.