Minouche van der Gijp, de vrouw van oud-voetballer en Vandaag Inside-gezicht René, heeft haar duidelijke mening gegeven over bedreigingen en haatreacties die ze krijgt. Voor haar is de maat vol en ze dreigt met stappen.

Minouche heeft een heftige periode achter de rug, zo laat ze weten via Instagram. "Na een week van demoniserende aanvallen, bedreigingen, haatdragende uitingen en systematische pesterijen is voor mij de grens bereikt", begint ze haar bereikt.

Vanwege haar relatie met de tv-persoonlijkheid komt ook Minouche zelf steeds meer in de spotlights te staan. Ze benadrukt dat ze echter nog steeds een 'privé persoon blijft, mét recht op bescherming van je persoonlijke leven'.

'Vrij wild'

"Vrouwen 'van' worden in dit publieke klimaat behandeld als vrij wild, waar men naar hartenlust over kan schrijven, enkel omdat onze partner voor tv werkt", vervolgt ze. Ze merkt dat er vaak met haar mening aan de haal wordt gegaan. "Maar die deel ik alleen met vrienden, familie en mijn volgers, niet om een landelijk debat te beïnvloeden."

Ze noemt het 'ronduit treurig' dat haar posts op Instagram worden overgenomen door de Mediacourant. "Het lijkt bijna op een gerichte haatcampagne tegen mij." Ze merkt namelijk dat alleen de negatieve berichten worden geplaatst.

Maar het grootste probleem ligt bij de individuen die haar 'blijven bestoken met haatdragende berichten en bedreigingen'. "Zodanig dat ik mijn kinderen moet waarschuwen om alert te zijn in hun eigen omgeving, dan is dat ziekelijk", vindt ze. "Opruiing, intimidatie en bedreiging is volstrekt onacceptabel."

Aangifte

Bovendien is dat strafbaar. Minouche is dan ook erg duidelijk richting haar online volgers. "De volgende die dat nog een keer doet, kan erop rekenen dat ik aangifte zal doen wegens smaad, laster en bedreiging."

"Er is een grens en die is nu bereikt", besluit ze. Minouche kan rekenen op een hoop steun. Er worden veel liefdevolle reacties geplaatst onder het bericht.

Vandaag Inside

Haar man René is vier dagen per week op televisie te zien bij Vandaag Inside. Hij staat op het moment extra in de spotlight vanwege de nominatie van het programma voor de Gouden Televizier-Ring 2025.

Na een eerdere overwinning in 2011 mochten ze niet meer meedoen, maar nu is VI toch weer genomineerd. In 2025 wordt de Gouden Televizier-Ring voor de zestigste keer uitgereikt aan het favoriete tv-programma van het jaar. Speciaal voor deze feestelijke jubileumeditie mogen voormalig winnaars (van vóór 2019) opnieuw meedoen aan de verkiezing. De talkshow gaat de strijd aan met Het Jachtseizoen: Most Wanted en Woeste Grond.