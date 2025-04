Vrouwenploeg van FC Twente verrast en haalt gigantisch uit tegen vrouwen van Ajax

De voetbalsters van FC Twente staan weer bovenaan in de Eredivisie. De Tukkers haalden in eigen huis gigantisch uit en wonnen met 1-5 van Ajax.

FC Twente heeft evenveel punten, maar een beter doelsaldo dan PSV, dat zondag Heerenveen (5-1) versloeg. Ajax lijkt met een achterstand van 4 punten twee speelronden voor het einde kansloos voor het kampioenschap.

Doelpuntenregen

FC Twente leidde na 27 minuten met 4-1. Jaimy Ravensbergen maakte haar negentiende en twintigste competitietreffer. Liz Rijsbergen, ingevallen voor de geblesseerde Rose Ivens, en Kayleigh van Doorn scoorden eveneens voor de thuisploeg. Danique Noordman maakte gelijk voor Ajax (1-1). Invalster Amanda Andradóttir tekende in de slotfase voor de eindstand.

Ajax-trainster Hesterine de Reus was zo ontevreden dat ze na 32 minuten Rosa van Gool en Daliyah de Klonia wisselde voor Jade van Hensbergen en Milicia Keijzer. Ajax maakte afgelopen week bekend dat De Reus ondanks een doorlopend contract aan het einde van het seizoen vertrekt.

De Reus

De ervaren trainster baarde opzien toen ze in september na uitschakeling in de voorronden van de Champions League aangaf dat ze dat, met het oog op de belasting van de speelsters, niet zo erg vond. Vorige maand gaf ze, na een nederlaag van 3-1 bij PSV, de strijd om de landstitel op. Later kwam ze op die uitspraak terug.

Sherida Spitse

Aaanvoerder Sherida Spitse gaf na de wedstrijd toe dat het seizoen van Ajax een mislukt jaar is. "Ja, want we hebben niks. Je wil graag kampioen worden. Ajax staat ervoor om prijzen te pakken. We liggen uit de beker. We spelen nog voor de Eredivisie Cup. Nou ja, super, dat is leuk, maar het is niet geslaagd. Dat hoort ook bij voetbal. Maar het doel wel pijn, omdat we winnaars zijn en prijzen willen pakken. We moeten nog twee keer knallen en dan zien we het wel."