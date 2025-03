Ajax-trainster komt terug op bizarre uitspraken over titel: 'Je kan zeggen dat het onhandig was'

Ajax-trainster Hesterine de Reus baarde zaterdag opzien met een uitspraak over de titel in de Eredivisie Vrouwen. Na het verlies tegen PSV vond de trainster dat de Amsterdammers 'de titel hadden verspeeld'. Daar komt De Reus nu dus op terug.

De Reus ging het na het verlies tegen PSV los tegenover ESPN. "Ik denk dat we vorige week al een stapje hebben gezet om het kampioenschap te verspelen en hier verspelen we hem definitief, ja. Ik denk dat dat de realiteit is. Ik hou er wel van om reëel te zijn. Aan het begin van de wedstrijd zei ik: wie de meeste fouten maakt, verliest. Als we fouten maken die we normaal gesproken misschien niet maken, verlies je de wedstrijd." PSV en FC Twente gaan samen aan kop in de Eredivisie met 45 punten, Ajax volgt op 1 punt. Alle drie de clubs spelen nog vier keer.

Achteraf merkt De Reus op dat die uitspraken ietwat voorbarig waren. "Het was emotie. Dan kun je zeggen dat dat onhandig was. Ik ben nog steeds teleurgesteld dat we het initiatief uit handen hebben gegeven, maar het blijft natuurlijk voetbal en het blijven vier wedstrijden waarin van alles kan gebeuren. We willen deze wedstrijden winnen en dan kijken hoe de ranglijst eruit ziet", zei De Reus donderdag in een interview met ESPN.

Ook Ajax-aanvoerster Sherida Spitse vond de uitspraak van De Reus "een beetje stom". Spitse: "Maar dat weet ze zelf ook. We hebben het er intern over gehad en we moeten door."

De ophef rond de uitspraken van De Reus zouden ook te maken kunnen hebben met de huidige positie van het mannenelftal. Het eerste van Ajax staat bovenaan in de Eredivisie en daar mag met geen woord gesproken over het eventuele kampioenschap.