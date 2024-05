Vuurwerk op en naast het veld: ADO Den Haag met hangen en wurgen naar halve finales play-offs

ADO is halve finalist van de play-offs om promotie/degradatie. De return in Den Haag tegen De Graafschap leverde vuurwerk op, zowel binnen als buiten de lijnen. Na een zwaarbevochten wedstrijd stond er 2-2 op het scorebord en dat was na de 2-3 in Doetinchem genoeg voor ADO.

Er leek geen vuiltje aan de lucht voor ADO. De Hagenezen stonden bij rust met 2-0 voor door twee goals van Alex Schalk, Der Bomber van Breda. De Graafschap had helemaal niets in te brengen en leek afgeslacht te worden. Maar hun meegereisde fans zorgden voor een onverwacht oppeppertje.

Pyroshow

Net na rust werd de wedstrijd stilgelegd vanwege vuurwerk. Het uitvak kwam met een massale pyro, die gericht was aan de voetbalbond KNVB. "Het kwaad is al geschied, daarom doven wij onze pyro niet", stond op een spandoek dat mee was genomen naar Den Haag. Daarmee doelde de aanhang van De Graafschap op de collectieve straffen die worden uitgedeeld door de KNVB

"Het kwaad is al geschied - daarom doven wij onze pyro niet!" - De Graafschap met de tweede pyro van vandaag 🔥 #adogra pic.twitter.com/VyFRBJmkVx — Voetbal Ultras (@VoetbalUltras) May 18, 2024

Scheidsrechter Alex Bos kon niets anders doen dan het duel stilleggen. Er ontstond een enorme rookontwikkeling in het stadion en er waren vuurpijlen meegenomen, die deels op het veld klapten. De stand was toen 2-0 voor ADO.

Bijna comeback

Net na de onderbreking bracht Ralf Seuntjens de spanning terug in het duel: 2-1. Toch was er gezien de tussenstand nog niks aan de hand voor ADO, maar alles ging mis bij ingang van het Haags Kwartiertje. Eerst maakte Jeffry Fortes de 2-2 en even later kreeg Amir Absalem een rode kaart. De speler van ADO had al geel op zak en schoot de bal uit frustratie weg nadat de scheidsrechter floot. Nog eens geel.

Met hangen en wurgen worstelde ADO zich naar het laatste fluitsignaal. De Graafschap probeerde het nog wel, ook in de zeven minuten blessuretijd, maar de 2-3 viel niet meer - ook niet toen Seuntjens van dicht bij in kon tikken. Dus konden ze in Den Haag rustig ademhalen en zich opmaken voor de halve finales van de play-offs, waar de nummer 16 van de Eredivisie wacht. De andere tweestrijd gaat tussen NAC Breda en FC Emmen.