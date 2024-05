Play-offs Keuken Kampioen Divisie | Het complete programma en de uitslagen

De competitie zit er op, maar voor veel Keuken Kampioen Divisie-teams is het seizoen nog niet ten einde. Vanaf maandag 13 mei beginnen de play-offs voor promotie naar de Eredivisie. Bekijk hier het speelschema, de uitslagen en de clubs die meedoen.

De play-offs begonnen meteen na het weekend van de laatste speelronde al, met nota bene Roda JC dat in actie kwam. Zij troffen in de eerste ronde NAC, de nummer acht van de eindranglijst. De andere eerste rondes gingen tussen FC Emmen en FC Dordrecht en tussen De Graafschap en ADO Den Haag.

Keuken Kampioen Divisie | Zo verliep de meeslepende laatste speeldag voor FC Groningen, Roda JC en Willem II Willem II pakt de titel, FC Groningen is gepromoveerd. Bij Roda zijn er de tranen. De slotdag van de Keuken Kampioen Divisie is afgelopen en het werd nog een waar spektakel. Bekijk hier alles rustig terug via ons liveblog.

Roda JC kon na de eerste play-off-ronde de Eredivisie al vergeten. De club uit Kerkrade werd afgedroogd door NAC Breda. Over twee wedstrijden werd het liefst 8-1 voor NAC, dat in Roda een geknakt elftal tegenkwam. Roda dacht op de voorlaatste speeldag directe promotie te hebben afgedwongen, maar kwam van een koude kermis thuis.

FC Emmen speelde in de eerste wedstrijd gelijk (2-2) tegen FC Dordrecht, maar behaalde een nipte overwinning in de tweede wedstrijd (0-1). ADO Den Haag deed eenzelfde tweeluik maar draaide het alleen om. De eerste wedstrijd won ADO met 2-3 en de tweede wedstrijd in Den Haag eindigde in een gelijkspel (2-2).

NAC Breda bezorgt Roda JC inktzwart einde van toch al turbulent seizoen Het seizoen van Roda JC is geëindigd in een drama. De nummer 3 van de Keuken Kampioen Divisie werd in de eerste ronde van de play-offs overklast door NAC, dat Roda JC een inktzwart einde van een toch al turbulent seizoen bezorgde. Na de 3-1 in Breda won NAC in Kerkrade met 5-0 (8-1 in totaal) en gaat naar de halve finales.

NAC Breda

NAC Breda liet in de play-offs tot nu toe erg goed voetbal zien, en zaterdag rekenden de Bredanaren ook af met FC Emmen. In Emmen werd het 0-3 voor de bezoekers waardoor de totale eindstand op 1-4 staat. NAC ziet een plekje in de Eredivisie steeds dichterbij komen en gaat met een goed gevoel de finale in.

IJzersterk NAC Breda walst over FC Emmen heen en ziet de Eredivisie steeds dichterbij komen Ook de halve finale van de play-offs wist NAC Breda zonder al te veel moeite door te komen. Zaterdag wonnen ze met 0-3 van FC Emmen, en met het gelijkspel in Breda (1-1) brengt dat de stand over twee wedstrijden op 1-4. De Bredanaren denderen door naar de finale van de play-offs waar zij ADO Den Haag of Excelsior tegen gaan komen.

Excelsior

In de andere halve finale stonden ADO Den Haag en Excelsior tegenover elkaar. In de eerste wedstrijd werd het 1-2 voor Excelsior, de nummer zestien van de Eredivisie, maar ADO Den Haag had op papier alle kans op een comeback. Daar bleek in Rotterdam niets van terecht te komen. Het werd een enorme afstraffing en een inktzwart einde van het seizoen voor de Hagenezen, onder meer door misdragingen van eigen supporters

Excelsior in finale play-offs na wangedrag van ADO-aanhang, ME ruimt uitvak leeg Excelsior heeft zaterdagavond in eigen huis vrij gemakkelijk de finale van de play-offs gehaald. Al voor rust stond het 4-0 voor de Kralingers, waarna de wedstrijd werd stilgelegd. Het was hommeles in het uitvak en er werd vuurwerk op het veld gegooid. Nadat het uitvak was leeggeruimd kregen we een verlengde tweede helft, daarin gebeurde weinig meer. Het werd 7-1 op Woudestein en dat maakt over twee wedstrijden de stand 9-2.

Finale tussen NAC en Excelsior

NAC en Excelsior maken over twee duels uit welke club er volgend seizoen in de Eredivisie speelt. NAC speelt de eerste wedstrijd op 28 mei thuis, de return is op 2 juni in Rotterdam. Wie naar de geschiedenis kijkt, weet dat Eredivisieclubs het de laatste jaren heel lastig hebben in de play-offs.

Eredivisieclubs in de play-offs voor promotie en degradatie: al jarenlang een garantie voor de Keuken Kampioen Divisie Voor de fans van Excelsior, de nummer zestien van de Eredivisie, wordt het nog even bibberen en beven. De club staat in de finale van de play-offs voor promotie/degradatie. En wie de laatste jaren bekijkt, weet dat het lang geleden is dat een Eredivisieclub zich wist te handhaven.

Halve finales (eerste duel)

Dinsdag 21 mei, 20.00 uur: NAC Breda - FC Emmen 1-1

Woensdag 22 mei, 18:45 uur: ADO Den Haag - Excelsior 1-2

Halve finale (tweede duel)

Zaterdag 25 mei, 16:30 uur: FC Emmen - NAC Breda 0-3

Zaterdag 25 mei. 20:00 uur: Excelsior - ADO Den Haag 7-1

Finale (duel over twee wedstrijden)

Dinsdag 28 mei, 20:00 uur: NAC - Excelsior

Zondag 2 juni, 18:00 uur: Excelsior - NAC

Kwartfinales (eerste duel)

Maandag 13 mei, 20:00 uur: NAC Breda - Roda JC: 3-1

Dinsdag 14 mei, 18:45 uur: FC Emmen - FC Dordrecht: 2-2

Dinsdag 14 mei, 21:00 uur: De Graafschap - ADO Den Haag: 2-3

Kwartfinales (tweede duel)

Vrijdag 17 mei, 20:00 uur: Roda JC - NAC Breda: 0-5

Zaterdag 18 mei, 16:30 uur: FC Dordrecht - FC Emmen: 0-1

Zaterdag 18 mei, 20:00 uur: ADO Den Haag - De Graafschap: 2-2