AZ neemt het donderdagavond op tegen FC Vaduz in de derde voorronde van de Conference League. Dat is enigszins opvallend te noemen, want Vaduz is een nietig clubje op het tweede niveau van Zwitserland. Waarom mogen zij dan tóch meedoen om Europees voetbal?

De gehele selectie van Vaduz is op Transfermarkt.nl iets meer dan vier miljoen euro waard. AZ heeft al zeven spelers die meer dan die 4,25 miljoen waard zijn. Een klein clubje, mogen we dus wel stellen. Niet voor niks spelen ze op het tweede niveau van Zwitserland.

Maar uit dat land komt Vaduz helemaal niet: het is een club uit Liechtenstein. Zoals AS Monaco (uit Monaco) meedoet in de Franse voetbalpiramide en Cardiff City en Swansea City (uit Wales) meedoen in de Engelse piramide, doet Vaduz dat in Zwitserland. Maar Residenzler, zoals de bijnaam luidt, kent één belangrijk verschil met de bovengenoemde clubs.

Bekercompetitie

Liechtenstein heeft namelijk wel een eigen bekercompetitie en de winnaar daarvan krijgt een ticket voor Europees voetbal. De teller staat inmiddels al op 51 bekerzeges, zo ook dit jaar. Alleen in 2011/12 won Vaduz niet en dus mocht USV Eschen/Mauren Europa in. Toen ging het al vrij vroeg mis in de voorrondes van de Europa League.

Vaduz begon dit seizoen aan de voorrondes van de Conference League, waar het in de tweede ronde met moeite afrekende met Dungannon. Dat is een Noord-Ierse club. Er was in de return verlenging nodig om Vaduz als winnaar aan te wijzen.

AZ vs. Vaduz

AZ kwam de enige profclub van Liechtenstein - ze hebben verder nog zes amateurclubs - in 2022 al eens tegen in de Conference League. Dat was in de groepsfase: de Alkmaarders wonnen met 4-1 en 2-1. AZ is voor deze en volgende week donderdag logischerwijs weer de torenhoge favoriet. Mocht de club daadwerkelijk winnen, wacht in de play-offs Levski Sofia of Sabah FC.

