Het matige seizoen van AZ draaide vorig jaar vooral om Wouter Goes. De jonge centrale verdediger kreeg bakken met kritiek over zich heen vanwege zijn gedrag op het veld. Onder andere in de bekerfinale tegen Go Ahead Eagles ging hij over het randje, wat zelfs door zijn trainer Maarten Martens werd bekritiseerd. Nieuw seizoen, nieuwe kansen, denkt Goes. De Belg Martens denkt er ook zo over, maar niet van iedereen in de selectie.

Kristijan Belic en Mayckel Lahdo ontbreken donderdag in de selectie van AZ voor de thuiswedstrijd tegen FC Vaduz in de derde voorronde van de Conference League. Trainer Maarten Martens liet dat woensdag op een persconferentie weten. "Dat heeft ook te maken met het feit dat zij de ruimte krijgen om te kijken of ze een verhuur of dergelijke kunnen bewerkstelligen. Het feit dat zij niet bij de groep zijn, zegt al genoeg", aldus de Belgische trainer.

'Met een schone lei beginnen'

Naast Martens schoof Wouter Goes aan op de persconferentie. De verdediger was vorig seizoen veel besproken vanwege zijn verdedigende kwaliteiten, maar vooral vanwege zijn gedrag op het veld. "Dat heb ik achter me gelaten. Ik hoop dit jaar met een schone lei te beginnen", aldus Goes, die aangaf het voetbal na het EK met Jong Oranje even te hebben losgelaten. "Gewoon een leuke tijd hebben met je vrienden en je telefoon even weglaten. Ik heb er in de vakantie eigenlijk niet heel veel aan gedacht, moet ik zeggen. Als er wel iets over wordt geschreven, kan ik er toch niet heel veel aan doen. Dus ik ben er niet mee bezig."

'Volgens mij is dat algemeen bekend'

Martens denkt dat AZ heeft geleerd van de tweede voorronde, waarin de Alkmaarders in Finland verrassend verloren van Ilves Tampere (4-3). AZ maakte die nederlaag met een zege van 5-0 in de tweede ontmoeting meer dan goed. "Volgens mij is het algemeen bekend dat Europese uitwedstrijden niet makkelijk worden gewonnen", aldus Martens.

"Ik vind wel dat wij aan onze stand verplicht waren om daar een betere prestatie neer te zetten. Ik vind niet dat wij instabiel zijn geweest. Wij moeten niemand onderschatten. Dat heeft de vorige ronde ons geleerd. Uiteindelijk gaat het erom dat je een plan hebt en dat zo goed mogelijk uitvoert."